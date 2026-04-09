Battalgazi ilçesinde bulunan Beydağı Otel’in yıkılması sonucu 3’ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sorumlular hakkında ağır hapis cezaları talep edildi.

“22 YIL 6’ŞAR AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ”

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; proje müellifi Ömer Şarapnal, fenni mesul Ahmet Turan Üzmez ile belediye görevlileri Alper Yiğit, Mustafa Bingöl ve Mustafa Hakan Büker hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendi.

Mahkemede söz alan sanık avukatları, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek bilirkişi raporunun sunulmasının ardından detaylı ek savunma yapacaklarını ifade etti.

BİLİRKİŞİ RAPORU BEKLENECEK

Mahkeme heyeti ise dosyada kritik öneme sahip bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 9 Temmuz’a erteledi.

Deprem davaları kapsamında yakından takip edilen Beydağı Otel davası, bilirkişi raporunun açıklanmasıyla birlikte yeni bir aşamaya geçecek.