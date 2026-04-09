Malatya Eğitim Vakfı (MEV) Malatya Şubesi yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya MEV Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Necati Tecdelioğlu de katıldı. Programda vakfa destek veren iş insanlarına plaket ve teşekkür belgeleri takdim edildi.

Toplantıda konuşan Tecdelioğlu, Malatya’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının umut verici olduğunu söyledi. Deprem sonrası şehirde büyük bir emeğin ortaya konulduğunu ifade eden Tecdelioğlu, çalışmalar tamamlandığında Malatya’nın çok daha modern bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Vakfın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tecdelioğlu, Malatya Eğitim Vakfı’nın Turgut Özal öncülüğünde İstanbul’da kurulduğunu hatırlatarak, köklü bir sivil toplum kuruluşu olduklarını ifade etti.

“HEDEFİMİZ DAHA FAZLA GENCE DOKUNABİLMEK”

Öğrenci sayısını önemli ölçüde artırdıklarını kaydeden Tecdelioğlu,

“900 olan öğrenci sayımızı 2 bin 350’ye çıkardık. Hedefimiz 5 bin öğrenciye ulaşarak daha fazla gence dokunabilmek”

dedi.

Deprem ve kentsel dönüşüm sürecinin vakıf faaliyetlerini de etkilediğini belirten Tecdelioğlu, İstanbul’daki kız öğrenci yurdunun yıkıldığını, yeniden inşa sürecinin başlatıldığını ifade etti. Söz konusu yurdun yeniden hizmete alınmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Malatya’da da yeni projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Tecdelioğlu, yerel yönetimlerle görüşmelerin sürdüğünü, öğrencilerin faydalanabileceği kütüphane ve çalışma alanlarını içeren bir merkez kurmayı planladıklarını kaydetti.

Vakıf olarak sosyal sorumluluk çalışmalarına da ağırlık verdiklerini aktaran Tecdelioğlu, bilim şenlikleri, kurs faaliyetleri ve kariyer destek programlarının devam edeceğini söyledi. Tecdelioğlu, ayrıca gençlerin mesleki gelişimine katkı sunacak eğitim projeleri üzerinde çalıştıklarını da ifade etti.

Tecdelioğlu, birlik ve beraberlik içerisinde yürütülen çalışmalarla vakfın daha güçlü bir yapıya kavuştuğunu belirterek,

“Ekip çalışmasıyla daha büyük projelere imza atmayı hedefliyoruz. Malatya Şube Başkanınız Arif Aksoğan ve değerli yönetimi de bu kapsamda vakfımızın başarısı adına önemli işlere imza atmaktadırlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. ”

diye konuştu.