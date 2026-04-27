İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan ilk bilgilere göre, rakım farklılıklarına bağlı olarak başta kayısı olmak üzere çiçek ve küçük meyve dökümü meydana geldi. Bu durumun özellikle üreticileri olumsuz etkilediği ifade edildi.

Dolu yağışından etkilenen ilçeler ve mahalleler ise şu şekilde açıklandı:

Yazıhan’da Hamidiye, Erecek, İriağaç, Çivril, Mısırdere; Hekimhan’da Taşınalı, Boğazgören, Dumlu, Mollaibrahim, Güzelyurt, Başkavak, Kavacık, Aşağısaz, Salıcık, Haydaroğlu, Saraylı, Bağyolu, Mimar Sinan, Beykent, Yukarısaz; Yeşilyurt’ta Göktarla; Akçadağ’da Çatalbahçe, Kurtuşağı, Aliçeri, Mihmanlı, Kadıibrahim, Keklikpınarı, Eğin, Kotangölü, Muratlı, Ancar, Resuluşağı, Doğanlar; Doğanyol’da Çolak, İshak, Koldere; Kuluncak’ta Kuluncak, Boğaziçi, Bahçelievler, İsmetpaşa, İstiklal, Ortapınar, Yenimahalle; Arapgir’de Koru, Onar, Alıçlı, Taşdelen, Selamlı; Arguvan’da Güveçli, Çevreli, Tatkınık, Çavuş ve Darende’de Kerimli ile Ozan mahalleleri.

Valilik açıklamasında, ilk tespitlerin ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin 27 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla sahaya inerek detaylı hasar tespit çalışmalarına başlayacağı belirtildi. Yapılacak incelemeler sonucunda zarar durumunun netleşeceği ve kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Malatya Valiliği, sürecin yakından takip edildiğini vurgulayarak, üreticilerin yanında olunduğunu ve ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü kamuoyuna duyurdu.