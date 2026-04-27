Ailelerini sağlam zeminli binalara taşımak isteyen Malatyalılar için nisan ayının son günlerinde bankalardan gelen konut kredisi faiz güncellemeleri, toparlanma sürecine vurulan ağır bir darbe niteliği taşıyor. Şehrin yeniden inşa edildiği bu zorlu dönemde, 120 ay vadeli finansman maliyetlerinin ulaştığı seviyeler, vatandaşların ev sahibi olma motivasyonunu ciddi anlamda kırıyor.

1 Milyonluk Kredinin Yıkıcı Geri Ödeme Maliyetleri

Malatya'nın güvenli mahallelerinden yeni bir daire alabilmek için 1.000.000 Türk Lirası tutarında ve 10 yıl geri ödemeli kredi kullanmayı hedefleyenleri, faiz yükü altında ezen bir tablo bekliyor. Sektörde şu anki en düşük oran yüzde 2,49 ile QNB cephesinden geliyor; bu oranla bile aylık taksit 26.273 TL'ye, toplam borç ise 3.169.109 TL'ye çıkıyor. Katılım bankacılığını tercih edenler Ziraat Katılım'da yüzde 2,59 kâr payıyla aylık 27.135 TL ödüyor. Bir diğer kamu bankasında faiz yüzde 2,64, aylık taksit 27.610 TL iken; Akbank yüzde 2,79 oran uygulayarak vatandaşın önüne her ay 28.966 TL'lik bir fatura koyuyor. Listenin en yüksek maliyetini ise yüzde 3,19 faiz ve 32.748 TL aylık ödeme tutarıyla Ziraat Bankası oluşturuyor; alınan anaparanın toplam geri dönüşü 3.945.000 TL gibi ulaşılamaz bir meblağa denk geliyor.

Kanuni Ekspertiz Engelleri Peşinat Toplamayı Zorlaştırıyor

Zaten maddi hasar ve kayıplar yaşamış olan Malatya halkını, yüksek banka kârlarının ötesinde BDDK'nın uyguladığı kredilendirme standartları da fazlasıyla zorluyor. 2026 kurallarına göre, ekspertiz bedeli 5 milyon liranın altında olan A ve B enerji sınıflı, yeni ve sağlam bir konut alırken dahi, devlet yasal olarak evin değerinin sadece yüzde 90'ına kadar kredi verilmesine müsaade ediyor. Enerji sınıfı düştükçe bu destek de azalıyor. Yani Malatya'da 1 milyon lira banka desteği kullanacak bir afetzedenin, geri kalan yüz binlerce lirayı kendi cebinden peşin olarak ödemesi kanuni bir zorunluluk.

"İlk Evim" Kredisi Malatya İçin Hayati Bir İhtiyaç

Piyasa geneline yayılan yüzde 2,65'lik faiz ortalamasıyla, Malatya'da hayatı normale döndürmeye çalışan bir asgari ücretlinin veya esnafın aylık 26 bin liradan başlayan taksitleri ödemesi mümkün değil. Bu yüzden şehrin en büyük ve en acil beklentisi, hükümetin daha önce duyurduğu yüzde 1,20 faizli "İlk Evim" destek kredisinin bir an evvel yasalaşmasıdır. Henüz başvuru ekranları açılmamış olsa da, analistler 2026 yılının ikinci yarısında, özellikle Malatya gibi özel durumu olan iller için bu paketin hızla devreye alınmasının şart olduğunu vurguluyor.