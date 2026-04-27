Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Eski Malatya’da Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen taziye hizmetlerini yerinde inceledi. Hasan Basri Türbesi yanında bulunan Korucuk Mesire Alanı’ndaki depodan ilçedeki 104 mahalleye taziye çadırı, ikram ve paketlerin ulaştırıldığı belirtildi.

Belediye tarafından sürdürülen hizmetler kapsamında 30 taziye çadırı, 3 bin sandalye, 400 masa ve 2 bini aşkın taziye paketi vatandaşlara ulaştırılıyor. Çadırların bir bölümünün körüklü sistem olduğu ve vinç yardımıyla kurulumlarının daha hızlı yapıldığı ifade edildi.

MERKEZDE 10 TAZİYE EVİNİN İNŞAATI SÜRÜYOR

İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, taziye hizmetlerinin mevcut yapısı ve planlanan çalışmalar hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Hasan Basri’de bulunan Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüzün deposundayız. Buradan 104 mahallemize taziye çadırı, taziye ikramları ve taziye paketleri ulaştırıyoruz. Depolarımızda 30 taziye çadırımız var. Bunların 10’u körüklü sistemden oluşuyor. Hemen yanımızdaki vinç sayesinde bu çadırları daha hızlı ve pratik şekilde kurabiliyoruz. Önümüzdeki süreçte körüklü çadır sayımızı artırmayı düşünüyoruz ancak asıl hedefimiz, mahallelerimize kültür evi, semt konağı ya da taziye evi olarak kullanılabilecek kalıcı mekânlar kazandırmaktır. Geçen yıl ilk taziye evimizi Hasırcılar Mahallemizde hizmete açtık. Şu anda merkezde 10 taziye evimizin inşaatı sürüyor. Eski Malatya merkezinde de dört ayrı noktada yeni taziye evi projelerimizi kısa süre içinde başlatacağız. Yıl sonuna kadar Battalgazi’de bu sayıyı 25 ila 30 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece hem personelimizin üzerindeki çadır kurulum yükünü azaltmış olacağız hem de taziye sahipleri misafirlerini daha düzenli mekânlarda ağırlayabilecek. Elbette çadır sistemi tamamen ortadan kalkmayacak; özellikle dağınık ve uzak mahallelerde bu hizmeti sürdürmeye devam edeceğiz. Belediye olarak hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kurduğumuz çadırlarda sobadan kömüre, odundan çay ve şekere kadar tüm ihtiyaçları taziye seti halinde ulaştırıyoruz.”