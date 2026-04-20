6 Şubat depremlerinden sonra Malatya'da dönüşüm noktalarından biri olan Niyazi Mahallesi'nde anahtar teslimi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum anahtar teslim sürecinde Malatya’yı mı ziyaret edecek? Konut sayılarından dükkan kuralarına kadar tüm güncel detayları sizler için haberimizde derledik...

Konuya ilişkin BUSABAH Medya’ya açıklamalarda bulunan Niyazi Mahalle Muhtarı Nilgün Tekatlı, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ile yaptığı görüşmelere dayanarak Haziran ayını işaret etti. Ancak bu tarihin henüz kesinleşmediğinin ve tahmini bir takvim olduğunun altını çizdi.

“MURAT KURUM MALATYA’YA GELİNCE NETLEŞECEK”

Niyazi Mahalle Muhtarı Nilgün Tekatlı, konutların teslim süreci ve yürütülen çalışmalarla ilgili belirsizliklerin sürdüğünü, sürecin Murat Kurum’un ziyareti sonrasında netleşeceğini ifade etti. Açıklamasında Bayram Taşkın ile yapılan görüşmelere de değinen Tekatlı,

“Bakan Murat Kurum gelecekmiş. Murat Kurum gelsin gitsin ondan sonra size net bir cevap vereceğim. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'la görüştüğümüz kadarıyla işlemler hızlansın diye Bakan Murat Kurum’a söylemişler. Ankara’da konuya ilişkin toplantı yapıldı. Bayram Taşkın'la direkt görüştüğümde Murat Kurum'un geleceğini, anahtar teslimlerinin tahmini olarak Haziran gibi olacağını söyledi. Onun dışında da herhangi bilgi yok. Çünkü Murat Kurum'un kendisi gelecek işlerin hızlansın adına. Size söylediklerimin hiçbiri henüz netlik kazanmadı. Konutlarımızda etap etap söyleyecek olursak 700 bir yerde, 48 bir yerde, 46 bir yerde öyle diyebilirim. Bazı binaların oda sayılarında düşüklük vardı. Onları da 3 + 1'e çevirdik. Bu geçen sene Ramazan ayında oldu zaten. Dükkan kuraları çekilmedi. Bunların hepsinin cevabı Murat Kurum gelip gittikten sonra netleşecek”

açıklamalarına yer verdi.