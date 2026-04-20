Adana’dan Elazığ’a giden at nakil aracı Malatya girişinde kaza yaptı. 58 yarışlık kariyerinde 2.6 milyon TL kazanç sağlayan şampiyon Arap atı Heyfa olay yerinde telef olurken, İngiliz atı Rotoractor yaralandı.
MALATYA GİRİŞİNDE GECE KAZASI
Dün gerçekleştirilen Adana koşularının ardından Elazığ Hipodromu’na doğru yola çıkan 23 AFJ 484 plakalı nakil aracı, Malatya Tavşantepe mevkiinde kontrolden çıktı. Kazada araç içerisinde bulunan iki değerli safkandan biri olan 6 yaşındaki Heyfa kurtarılamadı.
KARİYERİNDE 8 BİRİNCİLİK VARDI
Kazada ölen Heyfa, yarış dünyasının tanınan isimlerinden biriydi. Toplamda 58 kez piste çıkan safkanın istatistikleri dikkat çekiyordu:
- 8 Birincilik ve 14 plase başarısı.
- 2 milyon 627 bin 400 TL toplam kariyer kazancı.
- Çim, kum ve sentetik pistlerde yüksek dayanıklılık performansı.
YARALI SAFKAN ELAZIĞ’DA TEDAVİ ALTINA ALINDI
Kazadan yaralı kurtulan İngiliz atı Rotoractor, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından vakit kaybedilmeden Elazığ Hipodromu At Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavisi devam eden safkanın durumu yakından takip ediliyor.