Tarihin sıfır noktalarından biri olan Arslantepe’nin görkemli saraylarında yankılanan o acı, binlerce yıl sonra bir turizm ve sağlık mucizesine dönüştü. Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan ve antik çağda "Bakırsu" olarak anılan İspendere İçmeleri, Hitit dönemine uzanan büyüleyici bir kurtuluş hikayesinin merkezinde yer alıyor.

SARAY HEKİMLERİNİN ÇARESİZ KALDIĞI AN PRENSESİN SANCISI

Efsaneye göre; Hitit döneminde Arslantepe Kralı’nın kızı, döneminde çaresi bulunamayan şiddetli böbrek sancılarına yakalanır. Sarayda yas ilan edilir, en usta hekimler umudu keser. Tam bu sırada dağ yamaçlarında yaşayan bir şifacı, kralın ulaklarına tek bir adresi işaret eder: İspendere’nin sarp kayalıklarından süzülen bakır renkli su.

15 GÜNLÜK MUCİZE "İÇEBİLDİĞİN KADAR İÇ"

Kralın kızını bu gizemli suyun başına götüren şifacı, ona sadece 15 gün süre verir. Prenses, yüksek mineral yapısına sahip bu suyu düzenli tükettikten kısa süre sonra tüm sancılarından kurtularak eski sağlığına kavuşur. Günümüzde yapılan bilimsel araştırmalar da İspendere suyunun böbrek taşı ve kum dökme üzerindeki etkilerini doğrulayarak, binlerce yıllık bu efsanenin aslında bir doğa gerçeği olduğunu kanıtlıyor.

ALTIN DEĞİL, İYİLİK KAZANDI

Hikâyeyi unutulmaz kılan ise şifacının tavrıdır. Kral ve kraliçenin sunduğu altın ve gümüşleri reddeden bilge şifacı, sadece ihtiyaç sahiplerine el uzatılmasını ister. Bu kadim cömertlik, İspendere’nin suyuna bir "iyilik ruhu" katarak günümüze kadar taşır.

MODERN ŞİFA MERKEZİ İSPENDERE İÇMELERİ

Bugün Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla modern bir termal merkeze dönüşen İspendere, sadece bir efsane değil, aynı zamanda bilimsel bir şifa durağı. Zengin mineral yapısıyla dikkat çeken suyun faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Doğal Böbrek Dostu: Böbrek taşı ve kum dökme sürecini hızlandırır.

Sindirim Sistemi: Mide ve bağırsak florasını düzenleyici etki sağlar.

Metabolizma Hızlandırıcı: Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

Arslantepe Höyüğü’nü ziyaret ederek tarihe dokunan yerli ve yabancı turistlerin bir sonraki durağı olan İspendere, "Bakırsu"nun şifasını binlerce yıldır olduğu gibi bugün de ziyaretçilerine sunmaya devam ediyor.