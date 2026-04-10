Eğitimden sanata her alanda gençlerin yanında olan Battalgazi Belediyesi, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler için kritik bir organizasyona imza attı. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Sınav Kazandıran Taktikler” söyleşisi, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

BONUS HOCA’DAN STRES VE KAYGI YÖNETİMİ REÇETESİ

Türkiye’nin sevilen eğitimcilerinden, “Bonus Hoca” lakaplı Süleyman Beledioğlu, Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu’nda gençlerle buluştu. Enerjik sunumu ve samimi anlatımıyla dikkat çeken Beledioğlu, öğrencilerin en büyük sorunu olan sınav kaygısı ve motivasyon kaybına dair şu başlıkları ele aldı:

Doğru Ders Çalışma Teknikleri: Verimli çalışma nasıl olur?

Verimli çalışma nasıl olur? Sınav Anı Yönetimi: Dikkat hataları nasıl önlenir?

Dikkat hataları nasıl önlenir? Psikolojik Hazırlık: Sınav stresiyle başa çıkma yöntemleri.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ ESKİ MALATYA VE HASIRCILAR VURGUSU

Programda konuşan Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ünver, sadece şehir merkezindeki değil, merkeze uzak mahallelerdeki gençleri de düşündüklerini belirtti. Ünver, “Eğitimde fırsat eşitliğini önemsiyoruz. Bu amaçla Eski Malatya ve Hasırcılar bölgelerimizde eğitim merkezleri açtık. Uzman kadromuzla gençlerimizin yanındayız,” dedi.

GENÇLER MEMNUN"ARTIK DAHA PLANLIYIM"

Söyleşiye katılan öğrencilerden İrem Sude Yücel, Salih Kalay ve Hakan Akçelik, etkinliğin kendilerine büyük moral verdiğini ifade etti. Özellikle sınav anına yönelik verilen pratik bilgilerin yol gösterici olduğunu belirten gençler, Battalgazi Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.