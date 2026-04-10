Malatya’nın kalbi Yeşilyurt, kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmaya devam ediyor. Malatya Anaokulu konferans salonunda düzenlenen özel programla, minik öğrenciler ilçenin tarihinden lezzet duraklarına kadar pek çok detayı keşfetme fırsatı buldu.

"HAVLUCU MEMED" SAHNE ALDI, KAHKAHALAR YÜKSELDİ

Etkinliğin en çok konuşulan anı, Yeşilyurt Belediyesi tiyatro ekibi tarafından sahnelenen “Havlucu Mehmet” oyunu oldu. Geleneksel değerleri çocukların dünyasına taşıyan gösteri, hem öğretici hem de eğlenceli kurgusuyla miniklerden ve eğitimcilerden tam not aldı.

YEŞİLYURT’UN TURİZM VE GASTRONOMİ GÜCÜ ANLATILDI

Program kapsamında çocuklara sadece tarih değil; Yeşilyurt’un tescilli lezzetleri, sosyal yaşam alanları ve doğa harikası mekanları hakkında da bilgiler verildi. Deprem sonrası hızla toparlanan ve güzelleşen ilçenin, kültürel ruhunu koruduğu vurgulandı.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI ERKAN DİKENLİ’DEN "TARİH BİLİNCİ" VURGUSU

Programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, çocukların kendi kültürlerini tanıyarak büyümesinin önemine dikkat çekti. Dikenli, şu ifadeleri kullandı:

"Yeşilyurt’umuz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Kültürel ruhu, sanatı ve zengin mutfağıyla gözde bir ilçeyiz. Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit’in öncülüğünde, gelecek kuşakların kendi değerlerine sahip çıkması için bu tür etkinlikleri sürdüreceğiz."

GELECEK KUŞAKLARA KÜLTÜR MİRASI

Yeşilyurt Belediyesi’nin turizm potansiyelini canlandırmak ve yerel aidiyet duygusunu güçlendirmek adına hayata geçirdiği projeler, bu tür eğitim odaklı etkinliklerle destekleniyor. Program sonunda Yeşilyurt’u daha yakından tanıyan miniklerin mutluluğu görülmeye değerdi.