Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) başvurularının başladığını duyurdu. Adaylar başvurularını 25 Mart 2026 saat 10.30 itibarıyla ÖSYM Başvuru Merkezleri, Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve mobil uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Başvurular 2 Nisan 2026 tarihine kadar devam edecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, işlemlerini ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden tamamlayabilecek.

2026-ALES/1 sınav ücreti de yayımlanan kılavuzla birlikte netleşti. Buna göre adaylar, sınava katılım için 1200 TL ödeme yapacak. Ücretler, ÖSYM’nin e-işlemler sistemindeki “Ödemeler” kısmından kredi veya banka kartıyla ya da anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılabilecek.

ÖSYM takvimine göre ALES/1 sınavı 10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 5 Haziran 2026’da açıklanacak. Adaylar sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden öğrenebilecek.