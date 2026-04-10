Malatya’ya inşa edilecek yeni Buğday Pazarı ile ilgili süreç devam ederken Buğday Pazarı esnafları küçük olması gerekçesiyle yeni yere taşınmak istemediklerini belirtmişti. Konu hakkında BUSABAH Medya’ya konuşan Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, sıkıntıların giderilmeye çalışılacağını kaydederek önemli açıklamalarda bulundu.

6 Şubat depremlerinin ardından çevreyolundaki Buğday Pazarı esnaflarının Yaka Mahallesi’nde inşa edilen yeni alana taşındığını söyleyen Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan,

“2021 yılında Dünya Ticaret Merkezi diye bir yer inşa edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile beraber kapsamlı bir proje olarak hayata geçirmeye çalıştık orada Buğday Pazarı zaten inşa edilmişti fakat Buğday Pazarı esnafı arkadaşlarımız orada yer alma konusunda ekonomik anlamda çıkan rakamları çok doğru bulmadıkları için biraz daha geri durdular. Ama tabi sonra 6 Şubat 2023 tarihinde Malatya bir deprem yaşadı ve çevreyolunun hemen yanındaki Buğday Pazarı ciddi anlamda zarar gördü ve o bölge rezerv alan ilan edildi. Biz oradaki arkadaşların mağduriyetini gidermek için Büyükşehir Belediyesinin mülk sahibi olması hasebiyle Dünya Ticaret Merkezinin yanında bulunan Buğday Pazarındaki işyerlerini bu arkadaşlarımıza bir yıl süreyle kira almaksızın bu olağanüstü süreç bitene kadar oraya yerleştirdik”

şeklinde konuştu.

“SORUN VE SIKINTILAR AŞILMAYA ÇALIŞILIYOR”

Yeni yapılacak Buğday Pazarı hakkında bilgi veren Ticaret Borsası Başkanı Özcan,

“Büyükşehir Belediyemiz ve Sanayi Bakanlığımız, Ticaret Borsası yararlanıcı kurum olarak Sanayi Bakanlığının da kısmi bir desteği ile yeni bir Buğday Pazarı yapılması hususunda çalışma başlatıldı. Malatya Fidancılar ve Peyzajcılar Sitesi’nin yan tarafından bir bölgede her biri 100 tonluk olmak üzere 40 tane silo, 20 tane de işyeri yapılması hususunda bir proje başlatıldı. Fırat Kalkınma Ajansının destekleriyle de proje hayata geçirilmek üzere bir protokol imzalandı. Fakat birtakım aksaklıklardan dolayı projenin hayata geçirilmesi biraz uzadı. Henüz orası ile ilgili sorun ve sıkıntılar aşılmaya çalışılıyor”

ifadelerini kullandı.

“ENDİŞELERİ AŞMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Buğday Pazarı esnaflarının endişelerinin farkında olduklarını ve bu endişeleri gidermek için çeşitli girişimlerde bulunduklarını vurgulayan Başkan Özcan,

“Oradaki esnaf arkadaşlarımızın en büyük endişesi ve kaygısı yeni yapılacak yerin ihtiyacı karşılayabilme konusunda yani fiziki yetersizlik olabilir mi noktasında bir endişeleri var. Ama biz bu endişeleri aşmaya çalışıyoruz”

dedi.

“ENDİŞE VE KAYGILARI GİDERECEK BİR PROJE HAYATA GEÇİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

Sağlık açısından tarım ürünlerinin muhafazasının çok önemli olduğunu dile getiren Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan,

“Tarım ürünlerinin daha çok yere dökülen bir tarım ürünü olmaktan çıkarıp silolarda muhafaza edilebilir bir mekânsal, fiziki bir iyileştirme planlandığı için bu proje hayata geçirilmeye çalışıyor. Biz esnaf arkadaşlarımızın endişe ve kaygılarını giderecek şekilde bir proje hayata geçirmeye çalışacağız. Büyükşehir Belediyesi burada önemli bir aktör, projeyi yapan arkadaşlara da bu endişe ve kaygıları iletmeye çalışıyoruz. Fiziki anlamda esnafların arzu ettiği gibi bir proje hayata geçireceğiz”

açıklamasında bulundu.