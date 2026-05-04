Dünya kayısı üretiminin merkezi Malatya’da, son dönemde tarımsal üretimi ve ihracatı tehdit eden "pestisit" (zirai ilaç kalıntısı) sorunu gündemin ilk sırasına oturdu. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, iklim değişikliğiyle birlikte artan hastalıklar ve bilinçsiz ilaç kullanımına karşı adeta seferberlik ilan ettiklerini söyledi.

“BİLİNÇSİZ İLAÇLAMA EKONOMİYE İNDİRİLEN BİR DARBEDİR”

TRT GAP Diyarbakır Radyosu’nda önemli değerlendirmelerde bulunan Başkan Sadıkoğlu, Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde denetimlerin maksimum seviyeye çıkarıldığını vurguladı. Malatya kayısısının Avrupa Birliği tescilli bir ürün olduğunu hatırlatan Sadıkoğlu,

"İklim değişikliğiyle birlikte birçok üründe pestisit kalıntısı sorunu baş gösterdi. Bu durum zaman zaman kayısımızda da yaşanıyor. Bilinçsiz ilaçlama sadece ürünü bozmakla kalmıyor, ekonomimize de büyük zarar veriyor. MTSO olarak Tarım İl Müdürlüğümüz ile tam bir seferberlik içindeyiz. Üreticimize en büyük çağrımız şudur: Reçetesiz ilaç kullanmayın!"

DÜNYA NASIL BAŞARIYOR?

Türkiye’deki üreticilere modern tarım modellerini örnek gösteren Sadıkoğlu, Avrupa'nın kimyasal ilaçları artık "son çare" olarak gördüğünü belirtti. Dünyadaki başarılı modelleri şu sözlerle özetledi:

Lüksemburg: 2021’den itibaren bazı zirai ilaçları yasaklayan ilk ülke oldu ve biyolojik yöntemlere devlet teşviki veriyor.

Danimarka: 1970’lerden bu yana uyguladığı "Pestisit Vergisi" ile kimyasal kullanımını dünyanın en düşük seviyelerine çekti.

" UNVANIMIZI KİMSEYE KAPTIRMAYACAĞIZ"

Malatya ekonomisinin can damarı olan kayısıda kalıntı sorununu bir engel değil, standartları yükseltmek için bir fırsat olarak gördüklerini ifade eden Sadıkoğlu, kararlılık mesajı verdi:

"Yaşadığımız doğal afetlere ve değişen dünya standartlarına rağmen üreticimiz, tüccarımız ve ihracatçımızla omuz omuza çalışıyoruz. Malatya kayısısı dünya sofralarında sadece lezzetiyle değil, 'güvenilir gıda' sertifikasıyla yer alacak. Hedefimiz belli: Pestisit kalıntısını sıfıra indirmek ve 'Dünya Kayısı Başkenti' unvanımızı korumak."