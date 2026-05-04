Toplantıya Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlık ederken; AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya Milletvekili İhsan Koca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.

ALTAY KIŞLASI VE SANAYİ TAŞINMA SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda özellikle Altay Kışlası’nda yapımı tamamlanarak teslim edilen iş yerlerinin mevcut kullanım durumu ele alındı. Küçük Sanayi Sitesi’nden taşınma sürecini henüz tamamlamayan işletmelerin durumu da detaylı şekilde değerlendirildi.

Yetkililer, esnafın yeni iş yerlerine geçiş sürecinin daha sağlıklı ilerlemesi gerektiği konusunda görüş birliğine varırken, ticari alanlarda faaliyetlerin hızlanması ve şehir ekonomisinin daha düzenli bir yapıya kavuşması için koordinasyonun artırılacağı ifade edildi.

“TİCARİ YAPININ GÜÇLENMESİ HEDEFLENİYOR”

Toplantıda konuşan İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Malatya’nın ticari yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Ölmeztoprak, özellikle esnafın yeni sürece uyum sağlamasının şehir ekonomisinin toparlanması açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

TAZİYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Toplantının ardından İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu’nun vefat eden annesi Hatice Suzan (Müzeyyen) Fendoğlu için taziye ziyaretinde bulundu. Ölmeztoprak, Fendoğlu ailesine başsağlığı dileyerek merhumeye rahmet, yakınlarına ise sabır temennisinde bulundu.

DÜĞÜN MERASİMİNE KATILIM

Milletvekili Ölmeztoprak, Malatya’nın tek kadın fırın ustası Handan Baydoğan’ın kızı Aycan ile Metehan’ın düğün merasimine de katıldı. Genç çiftin nikâh sevincine ortak olan Ölmeztoprak, Baydoğan ve Mutlu ailelerinin mutluluğunu paylaşarak evlenen çifte ömür boyu mutluluk diledi.