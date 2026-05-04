Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kazanın 3 Mayıs 2026 günü saat 18.30 sıralarında Doğanşehir ilçesine bağlı Kelhalil Mahallesi’nde meydana geldiği belirtildi. Şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının yaşandığı ifade edildi.

5 YARALININ DURUMU AĞIR

Yetkililer, kazada 41 vatandaşın yaralandığını, bunlardan 5’inin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Yaralılardan 22’sinin hastanelerde tedavisinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR

Kazayla ilgili Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın 3 Cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütüldüğü bildirildi. Kazanın kesin nedeninin yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacağı kaydedildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilendi. Olayla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği belirtildi.