Malatya’nın Doğanşehir ilçesinden gelen son dakika bilgileri yürekleri yaktı. Akşam saatlerinde meydana gelen feci kazada, arama kurtarma çalışmaları sürerken acı bilanço da netleşmeye başladı.

OLAY YERİNDE CAN PAZARI: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre; Malatya’dan Adıyaman yönüne giden 34 FB 5349 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ekiplerin hurdaya dönen otobüste yaptığı ilk incelemelerde 4 vatandaşın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vali Seddar Yavuz olay yerinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini 10'u ağır 40 kişinin de yaralandığını söyledi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLİYOR

Kazada yaralanan 15'in üzerindeki yolcu, bölgeye sevk edilen onlarca ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne nakledildi. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirilirken, hastanelerde teyakkuz durumuna geçildi.

VALİ SEDDAR YAVUZ: "SÜRATLE MÜDAHALE EDİLDİ"

Malatya Valisi Seddar Yavuz, kazanın ardından vakit kaybetmeden olay yerine giderek çalışmaları bizzat koordine etti. Valilikten yapılan açıklamada, tüm devlet imkanlarının seferber edildiği vurgulandı:

"Valiliğimiz koordinasyonunda emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerimiz olay yerine süratle intikal etmiştir. Kurtarma çalışmaları titizlikle devam etmektedir."

YARALI YAKINLARI İÇİN BİLGİ HATTI

Kazayı haber alan yaralı yakınları hastanelere akın ederken, yetkililer kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Bölgede trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, devrilen otobüsün kaldırılması için vinçlerin çalışması sürüyor.