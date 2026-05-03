Dünya futbolunun yaşayan efsanesi, Manchester United’ın unutulmaz teknik direktörü Sir Alex Ferguson, İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında oynanan kritik Manchester United - Liverpool mücadelesi öncesinde hastaneye kaldırıldı. İngiliz basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre, 84 yaşındaki İskoç futbol adamı maç öncesinde kendisini kötü hissedince tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü.

TEDBİR AMAÇLI KONTROL EVİNE DÖNDÜ

Old Trafford’daki direktör locasından maçları kaçırmayan Ferguson’un hastaneye sevki taraftarlar arasında büyük bir endişe yarattı. Ancak hastaneden gelen ilk bilgiler yüreklere su serpti. Yapılan tetkiklerin ardından durumunun kritik olmadığı anlaşılan efsane ismin, kontrollerin tamamlanmasıyla birlikte taburcu edildiği ve evinde istirahate çekildiği öğrenildi.

GEÇMİŞ SAĞLIK SORUNLARI HATIRLATTI

Ferguson’un hastaneye kaldırılması, akıllara 2018 yılında yaşadığı ciddi sağlık problemini getirdi. Hatırlanacağı üzere efsane teknik adam, 2018 yılında beyin kanaması geçirmiş ve uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. O dönem verdiği yaşam mücadelesini kazanan Ferguson, o günden bu yana sağlığına dikkat ederek futbol dünyasının içinde kalmaya devam ediyordu.

MANCHESTER UNİTED’IN 27 YILLIK MİMARI

Tam 27 yıl boyunca Manchester United’ın başında kalarak sayısız kupa ve başarıya imza atan Sir Alex Ferguson, sadece kulübün değil, futbol tarihinin en büyük figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kulüp yetkilileri ve futbol dünyasından pek çok isim, efsane isme "geçmiş olsun" mesajlarını iletirken, Ferguson'un bir süre dinlendikten sonra tribünlerdeki yerini tekrar alması bekleniyor.