Olağanüstü kongre kararı alan Fenerbahçe'de kritik seçim öncesinde adaylar çalışmalarını hızlandırdı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen başkan adayı Barış Göktürk, kulübün hem idari hem de sportif yapısında kapsamlı değişiklikler yapacağını belirtti. Samandıra'da disiplini yeniden sağlayacaklarını belirten Göktürk, kadro planlamasından teknik direktör seçimine kadar tüm stratejilerinin netleştiğini ifade etti.

TEKNİK DİREKTÖR VE FORVET TRANSFERLERİ HAZIR

Yeni sezonda takımın başında yerli bir ismin olması gerektiğini savunan Barış Göktürk, bu konuda taviz vermeyeceklerini dile getirdi. "Yerli hoca veya yerliye yakın bir isim konusunda ısrarcıyım" diyen Göktürk, sadece teknik direktörün değil, transfer edilecek iki forvet oyuncusunun ve Samandıra’dan sorumlu olacak yöneticinin de şimdiden belirlendiğini açıkladı. Göktürk, seçimi kazanmaları durumunda vakit kaybetmeden bu isimleri kamuoyuna açıklayarak imzaların atılacağını vurguladı.

"17 FUTBOLCUYLA YOLLARIMIZI AYIRACAĞIZ"

Toplantının en dikkat çekici başlığı ise mevcut kadroya yönelik operasyon sinyali oldu. Fenerbahçe’nin şu anki oyuncu grubunun verimliliğini sorgulayan Barış Göktürk, seçilmeleri halinde tam 17 futbolcuyla yolların ayrılacağını açıkça ilan etti. Mevcut kadro mühendisliğinden Ali Koç ve diğer aday Hakan Safi’yi sorumlu tutan Göktürk, geçmiş transfer dönemlerindeki hataların kulübe maliyetinin ağır olduğunu savundu. Göktürk ayrıca, eski başkanlardan Mehmet Ali Aydınlar’ın kendisine birlikte liste yapma teklifinde bulunduğunu, ancak kendi yol haritasına odaklandığını da sözlerine ekledi.