Trendyol Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken Galatasaray, merkez orta saha kurgusunda köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Kadronun iki kilit ismi olan Lucas Torreira ve Mario Lemina'nın gelecek sezondaki durumlarının belirsizliğini koruması, yönetimi alternatif arayışlarına itti. Özellikle Arjantin basınında Boca Juniors'a transfer olmak istediği yönünde haberler çıkan Torreira ve sözleşme süreci son aşamaya gelen Lemina'nın olası boşluğunu doldurmak isteyen teknik heyet, aradığı profili İtalya Serie A'da buldu.

JUVENTUS İLE İLK TEMASLAR GERÇEKLEŞTİ

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray, Brezilyalı orta saha oyuncusu Douglas Luiz için nabız yoklamaya başladı. 2024 yılında İngiliz ekibi Aston Villa'dan 51,5 milyon avro gibi rekor bir bedelle Torino temsilcisine transfer olan Luiz Torino ekibinde beklenene performansı veremedi. 27 yaşındaki futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı belirtiliyor. Juventus yönetiminin, yüksek maliyeti ve saha içindeki verimsizliği nedeniyle Luiz için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldığı kaydedildi.

MALİYET ANALİZİ VE TRANSFER STRATEJİSİ

Nottingham Forest ve Aston Villa gibi kulüplerde forma giyen Luiz, fiziksel gücü ve oyun kurma becerisiyle tanınıyor. Galatasaray yöneticilerinin, Brezilyalı yıldızla ve İtalyan ekibiyle anlaşılması durumunda resmi teklif yapacağı belirtiliyor. Avrupa kupalarında daha iddialı bir kadro kurmak isteyen cimbom, Douglas Luiz hamlesini stratejik bir önemde görüyor. Özellikle Torreira'nın sezon sonu ayrılması durumunda Brezilyalı yıldızın orta sahadaki açığı kapatabileceği düşünülüyor.