Malatya Valisi Seddar Yavuz, kazanın ardından yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yavuz, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Vali Yavuz açıklamasında, Doğanşehir ilçesi sınırları içerisinde seyir halinde olan yolcu otobüsünün sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandığını belirterek, “Maalesef üç vatandaşımız hayatını kaybetti” dedi.

5 YARALI YOĞUN BAKIMDA

Kazaya ilişkin yaralıların durumuna da değinen Yavuz, hastanelerde 22 yaralının tedavi gördüğünü ifade etti. Yaralılardan 5’inin yoğun bakımda bulunduğunu belirten Yavuz, ilk değerlendirmelere göre hayati tehlikelerinin olmadığını söyledi. Diğer yaralıların bir kısmının ise ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği öğrenildi.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Kazanın oluş nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü kaydeden Yavuz, olayın Cumhuriyet savcısının koordinesinde tüm yönleriyle araştırıldığını belirtti. Ayrıca bölgedeki kamera kayıtlarının da incelendiğini ifade eden Yavuz, kazanın kesin nedeninin yapılacak detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacağını dile getirdi.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Vali Yavuz, açıklamasının sonunda hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek, kazaya kısa sürede müdahale eden sağlık, güvenlik, itfaiye ve AFAD ekiplerine teşekkür etti.