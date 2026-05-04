Malatya genelinde 24 saat açık nöbetçi eczaneler vatandaşların hizmetine sunuldu. Şehrin farklı noktalarında bulunan eczaneler, gün boyunca kesintisiz hizmet vererek acil ilaç ihtiyacını karşılıyor.

ŞÜKRÜ ŞİRECİ ECZANESİ

Adres: Atatürk (Kışla) Cad. No:37/A, Türkiye Finans yanı (Defacto üstü)

Telefon: 0422 322 18 36

ERGÖÇEN ECZANESİ

Adres: Özalper Mah. Yenibahar Cad. No:82/A (Özalper Kavşağı, Dostlar Balık ve Tavuk Evi karşısı, BAMET yanı)

Telefon: 0422 212 89 50

LİNA ECZANESİ

Adres: Samanlı Mah. Hasanbey Cad. No:287/A-B (Gazi Lisesi karşısı)

Telefon: 0532 289 48 44

MELİS ECZANESİ

Adres: Çavuşoğlu Sağlık Ocağı karşısı

Telefon: 0552 607 17 02

ATALAN ECZANESİ

Adres: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. No:15/A (Eskimalatya Semt Polikliniği karşısı), Battalgazi/Malatya

Telefon: 0534 337 04 44.

Muhabir: MEHMET TEVFİK CİBİCELİ