Yetkililerden alınan bilgilere göre kesintiler, işletme bakım çalışmaları kapsamında ekipler ve müteahhit firmalar tarafından gerçekleştirilecek.
DOĞANŞEHİR’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Doğanşehir ilçesinde 10:00 – 12:00 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle Çığlık, Şatıroba, Çömlekoba, Gürobası, Kelhalil, Polatdere ve Esentepe mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Ayrıca 09:00 – 17:00 saatleri arasında Erkenek, Reşadiye, Kurucaova ve Güzelköy mahallelerinde kesinti yaşanacak.
YAZIHAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Yazıhan ilçesinde 09:30 – 12:30 saatleri arasında işletme bakım çalışması nedeniyle Bereketli, Mısırlıdere, Durucasu, Bahçelievler, Kömüşhan, Hamidiye, Doğuş, Sürür, Fethiye, Gayret, Buzluk, Yeni, Gövük, Çivril, Karaca, Boztepe, Böğürtlen, İriağaç, Çavuş, Epreme, Tahtalı, Sadıklı, Boyaca, Erecek, Ambarcık ve Eğribük mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
YEŞİLYURT’TA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Yeşilyurt ilçesinde 09:30 – 12:30 saatleri arasında Tohma Mahallesi’nde, 09:00 – 16:00 saatleri arasında ise Görgü Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacak.
AKÇADAĞ’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Akçadağ ilçesinde 09:30 – 12:30 saatleri arasında Ilıcak ve Kadıibrahim mahallelerinde, 09:00 – 17:00 saatleri arasında ise Kozluca Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.
ARGUVAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Arguvan ilçesinde 09:30 – 12:30 saatleri arasında Aşağısülmenli, Bahçelievler, Yukarısülmenli, Tarlacık, Asar, Çiftlik, Yürektaşı, Parçikan, Asmaca, Tatkınık, Güveçli, Çavuşköy, Çevreli, Hakverdi, Karababa, Gümüşlü, Yeni ve Morhamam mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
HEKİMHAN’DA KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Hekimhan ilçesinde 09:30 – 12:30 saatleri arasında Yeşilköy Mahallesi’nde elektrik kesintisi yaşanacak.
DARENDE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Darende ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Ilıca, Hisarkale, Hisarcık, Karabayır, Yeşiltaş, Balaban, Kaynak ve Yenipınar mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
PÜTÜRGE’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Pütürge ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Yazıca, Körme, Esenlik, Arıtoprak, Başmezra ve Tekederesi mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak.
BATTALGAZİ’DE KESİNTİ YAŞANACAK MAHALLELER
Battalgazi ilçesinde 09:00 – 17:00 saatleri arasında Uluköy, Kadıçayırı, Toygar, Bahçelievler ve Toptaş mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.