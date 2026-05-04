Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Malatya genelinde bugün hava parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yetkililer, özellikle gün içerisinde ani yağış geçişlerine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Açıklamada, yağışların Adıyaman çevreleri ile Malatya’nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiği vurgulandı. Bazı bölgelerde dolu yağışı ihtimaline de dikkat çekildi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, serin ve yağışlı havanın gün boyu etkisini sürdüreceği ifade edildi.

Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman 40-60 km/saat hızla eseceği, yüksek kesimlerde ise yer yer 61-80 km/saat hızında fırtına şeklinde etkili olabileceği bildirildi. Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tedbirli olunması istendi.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Öte yandan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ ve kar erimesi tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Ani sel, su baskını, dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Özellikle açık alanlarda bulunacakların ve sürücülerin hava koşullarını yakından takip etmeleri gerektiği ifade edildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Merkez: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 derece,

Akçadağ: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece,

Arapgir: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece,

Arguvan: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece,

Battalgazi: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Darende: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece,

Doğanşehir: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 11 derece,

Doğanyol: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 17 derece,

Hekimhan: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece,

Kale: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 17 derece,

Kuluncak: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14 derece,

Pütürge: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 14 derece,

Yazıhan: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 derece,

Yeşilyurt: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (yer yer kuvvetli) 16 derece.