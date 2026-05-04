Kazada yaşamını yitirenlerin, otobüste yedek şoför olarak görev yapan Bayram Bünyamin Okumuş, 10 yaşındaki Türker Toprak ve Abdulrahman Mohamed Ismail olduğu öğrenildi.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hayatını kaybeden Abdulrhman Mohamed Ismail’in Muş Alparslan Üniversitesi öğrencisi olduğu ve Mısır uyruklu olduğu bilgisine ulaşıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden Ismail’in ölümü, eğitim camiasında da derin üzüntüye neden oldu.

Kazanın ardından başlatılan soruşturma sürerken, Doğanşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği açıklandı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin tüm detayların titizlikle incelendiğini belirtti.