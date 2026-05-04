Malatya’da yaşayan vatandaşlar, 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü ibadetlerini eda etmek için ezan saatlerini araştırıyor. Güneşin hareketlerine göre belirlenen imsak, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri bölgeye özel olarak netleşti. Öte yandan, “Satranç oynamak caiz midir?” sorusuna dair İslam hukukundaki kritik detaylar dikkat çekiyor.

4 MAYIS 2026 MALATYA EZAN VAKİTLERİ

Müslümanlar için beş vakit namazın eda edileceği Malatya imsakiyesi şu şekildedir:

İmsak: 03.46

Güneş: 05.20

Öğle: 12.30

İkindi: 16.18

Akşam: 19.28

Yatsı: 20.56

SATRANÇ OYNAMAK CAİZ MİDİR?

Fıtrat dini olan İslâm, insan tabiatına uygun esaslar koymuş; maddî ve manevî gereksinimleri çerçevesinde eğlenme ihtiyacını da dikkate almıştır. Bu bağlamda spor, oyun veya eğlence gibi meselelerde İslâm’da asıl olan mubah olmaktır.

Zekâ, taktik ve strateji oyunu olan satranç hakkında İslam âlimleri bir takım gerekçelerle farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Âlimlerin bir kısmı satrancı kumarla ilişkilendirip caiz olmadığını söylerken diğer bir kısmı ise dinen sakıncalı unsurlar barındırmaması ve fesada vesile edilmemesi şartıyla caiz olduğu görüşünü benimsemişlerdir. Bu bağlamda satranç oynamakla ilgili kaynaklarda yer alan rivayetler ise satrancın mutlak anlamda caiz olmadığına hükmedilecek kuvvette değildir.

Netice itibariyle satranç oynamak caizdir. Ancak bu oyun kumara aracı kılınmamalı, dinî ve dünyevî yükümlülükler ihmal edilmemeli, taraflar arasında kin ve nefrete yol açacak tutumlardan uzak durulmalıdır.