Malatya'da yatırımcıların ve düğün hazırlığı yapanların gözü kulağı güncel altın fiyatlarına çevrildi. 4 Mayıs 2026 sabahı itibarıyla Malatya Kuyumcular Odası (MKO) verileri, piyasalardaki hareketliliğin sürdüğünü gösteriyor. Özellikle küresel piyasalarda Ons altının 4 bin 587,07 dolar seviyesinde bulunması, yerel piyasada rakamları yukarı çekti.

MALATYA’DA ALTIN NE KADAR? (4 MAYIS 2026 VERİLERİ)

Piyasa ekranlarına yansıyan alış ve satış rakamları şu şekilde:

  • Çeyrek Altın: Alış 10 bin 650 TL | Satış 11 bin 170 TL
  • 24 Ayar Altın (Gram): Alış 6 bin 610 TL | Satış 6 bin 830 TL
  • Cumhuriyet 2.5: Alış 106 bin500 TL | Satış 111 bin 700 TL
  • Ata Lira: Alış 43 bin 920 TL | Satış 46 bin 040 TL
  • Yarım Altın: Alış 21 bin 300 TL | Satış 22 bin 340 TL
  • 22 Ayar Bilezik: Alış 6 bin 070 TL | Satış 6 bin 490 TL

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

MKO verilerine göre MKO kurunun 6 bin 691,12 TL seviyesinde olduğu görülüyor. Piyasa uzmanları, ons bazlı yükselişin yerel fiyatlara doğrudan yansıdığını belirterek, Malatya'daki kuyumcu piyasasının haftaya oldukça hareketli bir giriş yaptığını ifade ediyor.

Muhabir: Mutlu Sarıgül