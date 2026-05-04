Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Yazıhan ilçesine bağlı Boyaca–Cendere Mahallesi’nde yürüttüğü altyapı çalışmasını tamamladı. Toplam 2.700 metre uzunluğundaki içme suyu hattı yenilenerek mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Yapılan çalışma kapsamında kullanım ömrünü tamamlayan eski altyapı tamamen kaldırılarak modern sistemlerle donatılmış yeni içme suyu hattı devreye alındı. Böylece bölgede uzun süredir yaşanan su kesintileri ve arıza problemlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mahalledeki çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Boyaca Muhtarı Ali Çolak, hizmetin mahalle için büyük önem taşıdığını belirterek,

“Su sıkıntımız vardı, bu nedenle müracaat ettik. Sorunlarımız büyüktü ve bugüne kadar bu sorunları çözen olmamıştı. Bir mezramız daha oldu. Şimdiye kadar böyle bir hizmet gelmedi. Bu hizmetten dolayı emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er olmak üzere destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

ifadelerini kullandı.

MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen ise bölgedeki teknik zorluklara dikkat çekerek,

“Kullanım ömrünü tamamlayan eski altyapı 2.700 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattıyla yenilendi. Mahallenin bulunduğu bölgedeki zemin toprak yapısı içme suyu arızalarının yüzeye çıkmasını engelliyordu. Bu durum su kayıp-kaçak oranlarını artırıyor ve arıza tespitini zorlaştırıyordu. Bu sorunların çözümü için teknik ekipler tarafından kapsamlı bir çalışma başlattık. Yaptığımız incelemeler sonucunda 2026 yılı içerisinde mahallemizin altyapı projelerini yeniledik ve 2.700 metre içme suyu hattı çalışmalarını tamamladık. Bu sayede Boyaca–Cendere Mahallemizin altyapısını uzun yıllar kayıp ve kaçaklara mahal vermeyecek şekilde yeniledik. Vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmak için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.”

dedi.

Tamamlanan proje ile birlikte Boyaca–Cendere Mahallesi’nde içme suyu altyapısının daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale getirildiği belirtilirken, MASKİ ekiplerinin il genelinde benzer çalışmalarına devam edeceği bildirildi.