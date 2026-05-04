Malatya’nın dev isimler yetiştiren kadim ilçesi Pütürge, bugünlerde sahipsizliğin pençesinde. İlçeyi karış karış gezen Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Av. Hamza Paşahan, Pütürge’nin 'dağ gibi' biriken sorunlarını raporladı. Sağlıktan ulaşıma, tarımdan göçe kadar Pütürge’yi bekleyen tehlike ne? İşte o çarpıcı gözlemler...

PÜTÜRGE’DE VATANDAŞIN KADERİ BU MU?

Malatya’nın en önemli değerlerinden biri olan Pütürge ilçesi, potansiyeline rağmen yapısal sorunların gölgesinde kalmış durumda. Esnaf, çiftçi ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Av. Hamza Paşahan, saha gözlemlerini kamuoyuyla paylaşırken oldukça çarpıcı bir tablo çizdi. Paşahan, ilçenin sahip olduğu büyük potansiyelin eksiklikler nedeniyle heba edildiğini vurguladı.

SAĞLIKTA "ERİŞİM" KRİZİ BASİT HİZMETLER BİLE AKSIYOR

Haberin en kritik noktası olan sağlık konusunda durum vahim. Pütürge Devlet Hastanesi’nde yaşanan sağlık personeli yetersizliği ve cihaz eksikliği, ilçe halkını mağdur ediyor. Paşahan, "Basit sağlık hizmetlerinin dahi karşılanamaması kabul edilemez. Vatandaşımız en temel hakkı olan sağlığa erişimde büyük engellerle karşılaşıyor," diyerek durumun aciliyetine dikkat çekti.

YOLLAR ÇİLEYE DÖNÜŞTÜ, TARIM DESTEK BEKLİYOR

İlçe merkezine ve mahallelere giden yolların kalitesizliği hem sosyal hem ekonomik hayatı felç etmiş durumda. Tarım ve Hayvancılık: Girdi maliyetlerinin altında ezilen üretici, sulama altyapısı eksikliği nedeniyle toprağına küsme noktasında.

"PÜTÜRGE YALNIZ DEĞİLDİR"

Genç nüfusun işsizlik ve sosyal imkansızlıklar nedeniyle ilçeyi terk etmesinin Pütürge’nin geleceğini tehdit ettiğini belirten Paşahan, tüm ilgili kurumları sorumluluk almaya davet etti. Paşahan, bu sorunların takipçisi olacağını ve Pütürge hak ettiği hizmeti alana kadar mücadelesini sürdüreceğini vurguladı.