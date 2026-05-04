Milyonları ve iş dünyasını yakından ilgilendiren 4 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete yayımlandı! Bugünün sayısında Anayasa Mahkemesi’nin kritik kararlarından üniversitelerdeki yeni yönetmeliklere kadar pek çok düzenleme yürürlüğe girdi. İşte bugün Resmi Gazete’de yer alan ve hayatınızı etkileyebilecek o kararların tüm detayları.

RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI BUGÜN HANGİ DÜZENLEMELER VAR?

Türkiye’nin en önemli resmi bilgi kaynağı olan Resmi Gazete, 4 Mayıs 2026 tarihli sayısıyla yayımlandı. Bugün yayımlanan kararlar arasında özellikle yargı dünyasını sarsacak Anayasa Mahkemesi (AYM) kararları ve eğitim alanındaki yeni yönetmelikler ön plana çıkıyor. Vatandaşlar ve iş dünyası temsilcileri, sabahın erken saatlerinden itibaren "Resmi Gazete'de bugün ne var?" sorusunun yanıtını aramaya başladı.

AYM'DEN PEŞ PEŞE KRİTİK KARARLAR: 5 FARKLI DOSYA ÇÖZÜLDÜ

Yargı bölümünde bugün Anayasa Mahkemesi’nin geniş bir yelpazedeki kararları dikkat çekiyor. 2024 ve 2025 yıllarından bu yana beklenen bazı dosyaların sonuçları netleşti:

Esas Kararlar: E: 2024/173 ve E: 2025/194 gibi önemli dosyalar hakkında verilen kararlar, hukuki süreçlerde emsal teşkil edecek nitelikte.

E: 2024/173 ve E: 2025/194 gibi önemli dosyalar hakkında verilen kararlar, hukuki süreçlerde emsal teşkil edecek nitelikte. Bireysel Başvurular: 2019/25821 ve 2023/54758 başvuru numaralı kararlar, hak ihlalleri ve mülkiyet hakları gibi konularda kritik detaylar içeriyor.

EĞİTİMDE YENİ DÖNEM: İKİ ÜNİVERSİTEDE YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Yürütme ve idare bölümünde, eğitim camiasını yakından ilgilendiren iki merkez için yeni kurallar belirlendi:

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi: Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetmeliği güncellendi. Kırklareli Üniversitesi: Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin çalışma usul ve esasları yeniden düzenlendi.

EKONOMİ VE İHALE İLANLARI

İlan bölümünde ise yatırımcılar için kritik olan T.C. Merkez Bankasınca belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) günlük değerleri yer aldı. Ayrıca yargı, ihale ve artırma ilanları da iş dünyasının takibinde.