Malatya’da tarımsal üretimin lokomotif ürünlerinden kayısıyı tehdit eden kahverengi kokarca zararlısına karşı saha denetimleri yoğunlaştırıldı. Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, zararlının yayılımını tespit etmek amacıyla izleme süreci başlatıldı.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinde görevli teknik ekipler tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında, Yeşilyurt, Battalgazi ve Kale ilçelerindeki kayısı bahçelerine feromon tuzakları yerleştirildi. Söz konusu uygulama ile zararlının bölgedeki yoğunluğu ve hareketliliği bilimsel verilerle takip edilecek.

Yetkililer, kurulan tuzakların belirli periyotlarla kontrol edileceğini belirterek, teknik ekiplerin iki haftada bir sahaya inerek elde edilen bulguları analiz edeceğini bildirdi. Toplanan veriler doğrultusunda zararlıya karşı uygulanacak mücadele yöntemlerinin belirleneceği ifade edildi.

ERKEN TESPİT KRİTİK ÖNEME SAHİP

Uzmanlar, kahverengi kokarca zararlısının meyve kalitesinde ciddi düşüşe ve verim kaybına neden olduğuna dikkat çekerek, erken tespit ve düzenli izleme çalışmalarının üretim sürdürülebilirliği açısından kritik rol oynadığını vurguladı.

Malatya genelinde sürdürülen izleme ve denetim faaliyetlerinin, kayısı üretimini korumaya yönelik risk yönetimi kapsamında önemli katkı sağlaması bekleniyor.