Son günlerde İstanbul'un en gözde alışveriş merkezlerinde açılan yüksek fiyatlı çikolata mağazaları büyük ilgi görüyor. Bu lüks mağazaların arkasındaki ismin eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oğlu Mehmet Emre Gül çıkması ise ekonomi kulislerini oldukça hareketlendirdi. İsviçre merkezli premium çikolata markasının Türkiye pazarına girmesiyle birlikte, arkasındaki şirketin hızlı sermaye artışı ve sürpriz ortaklık yapısı dikkatleri çekti. Peki, dünya devi markayı Türkiye'ye taşıyan Mehmet Emre Gül kim, ticari hayatında neler yapıyor ve aslen nereli?

MEHMET EMRE GÜL KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün oğlu olan Mehmet Emre Gül, iş dünyasında gıda ve lüks tüketim yatırımlarıyla öne çıkan bir girişimci. Son dönemde adından sıkça söz ettirmesinin en büyük nedeni ise dünyanın en pahalı ve prestijli çikolata markalarından biri kabul edilen İsviçreli Läderach'ı Türkiye pazarına sokması oldu.

Ticari faaliyetlerini Aralık 2024'te kurduğu "Felicitas Çikolata ve Gıda Sanayi A.Ş." üzerinden yürütüyor. Başlangıçta sadece 250 bin lira sermaye ile kurulan bu şirket, kısa süre içinde peş peşe yapılan hamlelerle sermayesini yaklaşık 490 milyon lira seviyesine kadar çıkardı. Bu hızlı büyüme sürecinde şirkete Cayman Adaları merkezli Alsara Investment Group ve iş insanı Selçuk Efe ortak oldu. Yapılan bu yeni ortaklıkların ardından Mehmet Emre Gül'ün şirketteki ana payı yüzde 80'e geriledi.

LÄDERACH ÇİKOLATA FİYATLARI NE KADAR, MAĞAZALARI NEREDE?

Mehmet Emre Gül'ün girişimiyle Türkiye'ye giriş yapan Läderach markası, dünya genelinde özellikle "FrischSchoggi" adını verdikleri taze çikolata konseptiyle tanınıyor. Markanın Türkiye'deki ilk mağazaları İstanbul'da, lüks tüketimin kalbinin attığı İstinyePark ve Akasya AVM'de açıldı. Marka, hitap ettiği premium segment nedeniyle uyguladığı yüksek fiyat politikasıyla da çok konuşuluyor. Öyle ki mağazalarda satışa sunulan çikolataların sadece 40 gramlık küçük bir porsiyonu bile 320 TL gibi oldukça yüksek rakamlardan alıcı buluyor.

MEHMET EMRE GÜL KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Lüks çikolata sektöründeki bu dev yatırımıyla bir anda Türkiye'nin en çok konuştuğu isimlerden biri haline gelen Mehmet Emre Gül'ün özel hayatına dair detaylar da merak uyandırıyor. Baba tarafından aslen Kayserili olan Mehmet Emre Gül'ün tam doğum tarihi ve yaşı hakkında ise kamuoyuna yansıyan, doğrulanmış net bir bilgi bulunmuyor.