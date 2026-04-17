Nesine 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Yeşilyurtspor, ligin 30. haftasında oynanacak Kilis 1984 Spor karşılaşması öncesinde taraftar desteğini artırmak için önemli bir adım attı. Kulüp yönetimi, maça gitmek isteyen futbolseverler için ücretsiz ulaşım imkânı sağlayacağını duyurdu.

18 Nisan Cumartesi günü (yarın) saat 14.00’te Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesinde, belirlenen noktalardan hareket edecek otobüslerle taraftarlar stadyuma taşınacak. Organizasyonun, tribünlerde yoğunluk oluşturması ve takımın sahadaki performansına moral katkısı sağlaması hedefleniyor.

Kulüp yetkilileri, sezonun kritik haftalarına girildiğine dikkat çekerek, taraftar desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Yapılan açıklamada, tüm futbolseverler stadyuma davet edilerek, 90 dakika boyunca takıma destek olunması çağrısında bulunuldu.

Yeşilyurtspor'un Kilis temsilcisi karşısında alacağı galibiyet ile Play-off'u garantileyeceği bu nedenle ücretsiz ulaşım uygulamasının büyük ilgi görmesi bekleniyor.