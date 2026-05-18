Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası bölgede hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Savaklı Mahallesi mevkiinde yaşanan kazada, hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

SAVAKLI MAHALLESİ'NDE CAN PAZARI

Edinilen bilgilere göre; E.F. idaresindeki 38 YK 513 plakalı otomobil ile M.T. yönetimindeki 02 ABS 295 plakalı hafif ticari araç, Savaklı Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜLER YARA ALMADI, YOLCULAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemede, her iki aracın sürücüsünün de kazayı şans eseri yara almadan atlattığı belirlendi. Ancak hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan P.K. ve Z.N.E. isimli vatandaşların yaralandığı tespit edildi.

Yaralılara ilk müdahale, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından titizlikle yapıldı. Ardından ambulanslara alınan yaralılar, Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.