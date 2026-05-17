Deplasmanda oynanan Malatya Yeşilyurtspor - Çorluspor karşılaşmasının ardından Malatya'ya dönmek üzere yola çıkan taraftarları taşıyan otobüs, Kayseri'nin Uzunyayla Ziyaret mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

DİĞER ŞOFÖRLER SELEKTÖRLE UYARDI

Edinilen bilgilere göre, içinde toplam 30 yolcunun bulunduğu yarım otobüs (midibüs), seyir halindeyken yolda zikzaklar çizmeye başladı. Aynı istikamette ilerleyen diğer araç sürücüleri, otobüs şoförünün uykuya dalmış olabileceğini ihtimal vererek durumu fark etti. Çevredeki sürücülerin korna çalarak ve selektör yaparak otobüs kaptanını ayıktırmaya çalıştığı, ancak tüm çabalara rağmen aracın kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandığı öğrenildi.

CAN KAYBI YOK

Yürekleri ağza getiren kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik gücü sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada can kaybı yaşanmadı.

Kazada 3 ila 4 taraftarın yaralandığı, vücudunda kırıklar olduğu şüphelenilen Ömer Özkara isimli taraftara ve diğer yaralılara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı bildirildi.

DİĞER TARAFTARLAR AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Otobüste bulunan diğer yolcuların ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı ve tedavilerinin ayakta gerçekleştirildiği öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.