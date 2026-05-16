Olay, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi Şehit Metin Selçuk Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir parkta bir araya gelen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. İddiaya göre, karşılıklı küfürleşmelerin ardından gerginlik hızla tırmanarak silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

HEM BIÇAK ÇEKİLDİ HEM TÜFEKLE ATEŞ AÇILDI

Kavganın büyümesi üzerine dehşet anları yaşandı. Şüphelilerden Y.K., yanında bulundurduğu bıçakla S.Y.’yi yaraladı. O esnada grupta bulunan A.T.A. ise yanındaki tüfekle havaya bir el ateş açarak mahallede panik yarattı.

YARALI KENDİ ARACIYLA HASTANEYE GİTTİ

Kanlar içinde kalan yaralı S.Y., olay yerine ambulans beklemek yerine kendi imkanlarıyla aracına binerek Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti.

POLİS HASTANE OTOPARKINDA SİLAH ELE GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine ve hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Malatya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri hızlı operasyonla olayın faili Y.K. ile havaya ateş açan A.T.A.’yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Hastanenin otoparkında, yaralı şahsın geldiği araçta inceleme yapan olay yeri inceleme ekipleri, araç içerisine gizlenmiş 1 adet tüfek ele geçirdi.

FİRARİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri, olaya karıştığı ve bağının bulunduğu değerlendirilen H.K. isimli şahsın yakalanması için kent genelinde geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili başlatılan adli tahkikat çok yönlü olarak devam ediyor.