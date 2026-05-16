Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hak sahiplerine müjdeli haberi verdi. Uçbağlar Mahallesi'ndeki rezerv alanda inşaat, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamen bitirildiğini belirten Vali Yavuz, anahtar teslimlerinin 18 Mayıs’tan itibaren başlayacağını duyurdu.

PROJE TAMAMLANDI: 749 KONUT, 16 DÜKKAN VE FIRIN

Deprem sonrasında kalıcı konutların inşası için başlatılan hummalı çalışmalarda 37. Bölge Rezerv Alanı modern bir yaşam merkezine dönüştürüldü. Proje kapsamında şu yapılar tamamlandı:

749 adet konut

16 adet dükkan

1 adet fırın

Komple altyapı ve modern çevre düzenlemesi

VALİ YAVUZ: "GÖZ KAMAŞTIRICI BİR HIZ VE KALİTE"

Sürecin hızına ve kalitesine dikkat çeken Vali Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tahliye, yıkım ve inşa… Göz kamaştırıcı bir hız ve kalite. Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi 37. Bölge Rezerv Alan; 749 adet konut, 16 adet dükkan ve 1 adet fırın inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi işini bitirdik. 18 Mayıs’tan itibaren anahtarları teslim ediyoruz. Afete dirençli, geleceğin Malatya’sını inşa ettik. Hemşehrilerimize hayırlı olsun."

GÜÇLÜ KOORDİNASYON VE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Çalışmaların çok güçlü bir devlet koordinasyonuyla yürütüldüğünü ifade eden Vali Yavuz; sürecin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yakın takibiyle yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilgili tüm kurumların sahadaki tam iş birliği sayesinde bu başarıya ulaşıldığının altını çizdi.

Yeni evlerine kavuşacak olan depremzede vatandaşların, 18 Mayıs itibarıyla belirtilen program dahilinde anahtarlarını teslim alması bekleniyor.