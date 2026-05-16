Nesine 3. Lig Play-Off Birinci-İkinci Grup final müsabakasında Çorluspor 1947 ile Malatya Yeşilyurtspor, Ankara Eryaman Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Kazananın doğrudan Nesine 2. Lig vizesi alacağı bu kritik doksan dakikada gülen taraf, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan Çorluspor 1947 oldu.

Üst klasman hakemi Batuhan Kolak’ın yönettiği ve her iki takım taraftarının da tribünleri doldurduğu dev finalde ilk yarı tam bir taktik savaşına sahne oldu. Savunmaların hata yapmadığı ilk 45 dakika 0-0’lık eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA GELEN GOL 2. LİG KAPISINI AÇTI

Mücadelenin ikinci yarısında vites artıran Çorluspor 1947, geliştirdiği organize atak sonucunda topu ağlarla buluşturarak maçta 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda beraberlik golü için tüm hatlarıyla yüklenen ve büyük bir karakter ortaya koyan Malatya Yeşilyurtspor, aradığı golü bir türlü bulamadı.

Hakemin son düdüğüyle birlikte sahadan 1-0 galip ayrılan Çorluspor 1947, önümüzdeki sezon Nesine 2. Lig’de mücadele etme hakkı kazandı ve şampiyonluk coşkusunu Ankara'da taraftarlarıyla kutladı.

YEŞİLYURTSPOR GURURLANDIRDI AMA OLMADI

Sezon boyunca sergilediği muhteşem performansla, play-off turlarında önce Silifke Belediyespor'u, ardından Erciyes 38 Futbol'u saf dışı bırakarak finale kadar yürüyen Malatya Yeşilyurtspor ise kupanın kıyısından döndü. Maç sonunda Malatya ekibinin oyuncuları büyük hüzün yaşarken, futbol otoriteleri Yeşilyurtspor'un bu sezon şehre yaşattığı gururun altını çizdi.