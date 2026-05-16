Malatya'da site içerisinde yerde hareketsiz halde bulunan 59 yaşındaki şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yeşil Evler Sitesi içerisinde yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve bilincinin kapalı olduğu belirlenen Mehmet G. (59), Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahıs, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet G.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.