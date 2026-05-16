Malatya, demir yolu ağının en önemli kavşak noktalarından biri olma özelliğini koruyor. Hem konforlu hem de nostaljik bir yolculuk arayanların ilk tercihi olan TCDD ana hat trenleri, Malatya’yı Ankara’dan Kurtalan’a, Tatvan’dan Sivas’a kadar birçok şehre bağlıyor.

İşte Malatya üzerinden sefer düzenleyen 3 büyük tren hattı ve tüm özellikleri:

4 EYLÜL MAVİ TRENİ (ANKARA - MALATYA - ANKARA)

Ankara ve Malatya arasında doğrudan köprü kuran 4 Eylül Mavi Treni, konforlu yapısıyla dikkat çekiyor.

Hareket Günleri: Ankara'dan perşembe ve cumartesi; Malatya'dan ise cuma ve pazar günleri teker döner.

Vagon Yapısı: Pulman, yemekli ve kuşetli vagonlardan oluşur.

Kapasite ve Konfor: 1 pulman vagon 60, 1 kuşetli vagon ise 40 yolcu kapasitelidir. Kuşetli vagonlarda 10 kompartıman yer alır ve her odada 4 kişi seyahat edebilir. Koltuklar istendiğinde yatağa dönüşebilir. Çarşaf, pike ve yastık gibi ihtiyaçlar TCDD Taşımacılık AŞ tarafından ücretsiz karşılanır.

Yemekli Vagon: 14 masa ve 47-52 arası oturma kapasitesine sahip restoranda; sandviç, bisküvi, çay, meşrubat ve su gibi atıştırmalıklar yer alır. Restoran bölümü 06.00 ile 23.59 saatleri arasında hizmet vermektedir.

GÜNEY KURTALAN EKSPRESİ (ANKARA - KURTALAN - ANKARA)

Uzun soluklu ve eşsiz manzaralı bir seyahat sunan Güney Kurtalan Ekspresi, haftanın 5 günü raylardadır.

Hareket Günleri: Ankara’dan pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi; Kurtalan’dan ise pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi ve pazar günleri hareket eder.

Yolculuk Süresi: Bir seferini yaklaşık 26 saatte tamamlar.

Güzergâh: Ankara - Kayseri - Sivas - Malatya - Diyarbakır - Kurtalan (Dönüş rotası da aynı şehirleri kapsar).

Vagon Seçenekleri:

Pulman: 2+1 koltuk sistemine sahiptir. Ergonomik, arkaya yaslanabilir ve geniş aralıklıdır. Katlanabilir masalar, bagaj alanları ve bazı koltuklarda elektrik prizleri mevcuttur. Vagonun her iki ucunda tuvalet yer alır.

Örtülü Kuşetli: 4 kişilik kompartımanlarda karşılıklı koltuklar yatağa dönüşebilir.

Yataklı: 2 kişilik yatak, masa, mini buzdolabı, çekmeceler ve özel lavabo yer alır.

Yemekli: Restoran düzenindeki bu vagonda kahvaltı, çorba, sıcak yiyecekler, soğuk sandviçler ve içecek menüsü sunulur.

VAN GÖLÜ EKSPRESİ (ANKARA - TATVAN - ANKARA)

Doğu Anadolu’nun saklı güzelliklerini keşfetmek isteyenlerin gözdesi olan Van Gölü Ekspresi, haftada 2 gün sefer yapar.

Hareket Günleri: Ankara’dan salı ve pazar; Tatvan’dan ise salı ve perşembe günleri yola çıkar.

Yolculuk Süresi: Ankara-Tatvan parkurunu 25 saat 17 dakika, Tatvan-Ankara parkurunu ise 26 saat 30 dakikada tamamlar.

Güzergâh: Ankara - Kayseri - Sivas - Malatya - Elazığ - Tatvan.

Vagon Özellikleri: Pulman, örtülü kuşetli, yataklı ve yemekli vagon seçenekleri sunulur.

Yataklı Vagon: Ranza sistemine sahip 2 yataklı odalarda; mini buzdolabı, dolap, lavabo, priz ve temiz nevresim hizmeti yer alır.

Pulman Vagon: Geniş aralıklı 2+1 ergonomik koltuklar, katlanabilir masalar, priz ve çift tuvalet imkanı bulunur.

Yemekli Vagon: Atıştırmalıklar, sıcak-soğuk içecekler ve sandviç çeşitlerinin yer aldığı restoran kısmı 06.00 ile 23.59 saatleri arasında açıktır.