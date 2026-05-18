Taşra teşkilatı birimlerinde istihdam etmek üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Türkiye genelinde toplam 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (mülatsız) doğrudan 2024 yılı KPSS puan sırasına göre yapılacak bu dev alımda, Malatya’ya ayrılan büyük kontenjan dikkat çekti. Malatya’da iş arayan binlerce adayı yakından ilgilendiren ilanda; koruma ve güvenlik görevlisinden temizlik personeline, sıhhi tesisatçıdan havuz suyu operatörüne kadar birçok farklı branş yer alıyor. İşte e-Devlet Kariyer Kapısı üzerinden başlayan başvurulara dair Malatya özelindeki tüm detaylar…

MALATYA İÇİN KAÇ KİŞİ ALINACAK?

GSB tarafından açıklanan resmi kontenjan listesine göre Malatya il genelinde görevlendirilmek üzere toplam 70 personel istihdam edilecek. Malatya iline ayrılan kadroların detaylı dağılımı şu şekildedir:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadroları için lisans mezunu 2 erkek personel alımı yapılacaktır. Ön lisans mezunları arasından ise 10 erkek ve 4 kadın olmak üzere toplam 14 koruma ve güvenlik görevlisi istihdam edilecektir.

Destek Personeli (Temizlik) kadrosunda Malatya'da görev yapmak üzere lise ve dengi okul mezunu 14 kadın ve 10 erkek personel alımı gerçekleştirilecektir.

Destek Personeli (Bakım-Onarım) kadrolarında ise teknik branşlara göre dağılım yapılmıştır. Buna göre Malatya için 2 elektrik tesisatçısı, 4 sıhhi tesisatçı, 6 iklimlendirme personeli, 12 havuz suyu operatörü ve 3 marangoz alımı planlanmıştır. Tüm bu kadrolarla birlikte Malatya'ya ayrılan genel toplam 70 kişiye ulaşmaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adayların başvuru yapabilmesi için genel ve pozisyonlara özel bazı şartları taşıması gerekiyor. En çok dikkat edilmesi gereken kural ise adayların belirlenen öğrenim şartının üstünde bir okuldan mezun olmamış olmasıdır.

Genel Başvuru Şartları:

• Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

• Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

• Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

• 2024 yılı KPSS sınavına girmiş ve pozisyonuna göre belirlenen asgari puanı almış olmak. Lisans ve ön lisans düzeyindeki güvenlik kadroları için en az 60 puan gerekirken, ortaöğretim düzeyindeki temizlik ve bakım-onarım kadroları için en az 50 puan şartı aranmaktadır.

• Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Pozisyona Özel Şartlar:

• Güvenlik Görevlisi İçin: Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (24 Mayıs 1986 ve sonrası doğumlu olanlar)

. 5188 sayılı Kanun şartlarını taşımak, geçerlilik süresi dolmamış silahlı veya silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına ve "özel güvenlik görevlisi olur" ibareli geçerli bir sağlık kurulu raporuna sahip olmak gerekmektedir. Ön lisans grupları için belirlenen öğrenim şartının üstünde bir okuldan mezun olmamak da şartlar arasındadır.

• Temizlik Personeli İçin: Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak, yükseköğretim kurumlarında aktif örgün eğitim öğrencisi olarak kaydı bulunmamak ve belirlenen öğrenim şartının üstünde öğrenimden mezun olmamış olmak gerekmektedir.

• Bakım-Onarım (Teknisyen/Usta) İçin: Ortaöğretim mezunu olmanın yanı sıra meslek liserinin ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da MEB/Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı en az seviye 3 sertifika veya mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak gerekmektedir. Bu kadrolarda da üst öğrenim mezuniyeti bulunmama şartı geçerlidir.

• Kritik İklimlendirme Detayı: İklimlendirme personeli pozisyonuna başvuracak adayların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kalorifer ateşçisi sertifikalarının katı, sıvı ve doğalgaz yakıt türlerinin her üçünü de içermesi zorunludur. Bir tanesi bile eksik olursa başvuru geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

• Başvuru Tarihleri: Başvurular 18 Mayıs 2026 tarihinde (saat 00.00) başlamış olup, 24 Mayıs 2026 tarihi saat 17.00’ye kadar devam edecektir.

• Başvuru Adresi: Adaylar başvurularını yalnızca e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) adresi aracılığıyla elektronik ortamda yapabilecektir. Posta yoluyla veya şahsen yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

• Tercih Sınırı: Adaylar başvuru şartlarını taşıdığı ilan edilen farklı pozisyonlardan sadece 1 pozisyon ve Malatya dahil sadece 1 il için başvuru yapabilecektir.

BAŞVURU YAPARKEN BU HATALARA DÜŞMEYİN! (BAŞVURANLARIN ÇOĞU ELENİYOR)

• Belgelerin Arkasını Yüklemeyi Unutmayın: Ön ve arka yüzünde bilgi yer alan tüm belgelerin (örneğin özel güvenlik kimlik kartı) iki tarafının da sistemde belirlenen yere yüklenmesi zorunludur. Tek yüzü yüklenen başvurular geçersiz sayılır.

• Özel Hastane Raporu Yasak: Güvenlik görevlisi kadrosuna başvuracakların sağlık raporlarını özel hastanelerden almamış olması gerekir; mevzuat gereği özel sağlık hizmet sunucularından alınan raporlar geçersizdir. Ayrıca tek hekim raporu yükleyenlerin başvuruları da iptal edilecektir.

• Eğitim Sertifikası Yetersiz: Güvenlik görevlisi pozisyonuna eğitim sertifikası ile başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacak olup, mutlaka geçerlilik süresi dolmamış kimlik kartı yüklenmelidir.

Mülatsız, tamamen KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak olan bu büyük alımın sonuçları yine Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilecektir. Şartları taşıyan tüm Malatyalı hemşerilerimizin son gün olan 24 Mayıs 2026 saat 17.00'ye kadar başvurularını eksiksiz tamamlamalarını tavsiye ediyoruz.