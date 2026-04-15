Zirve yarışında Trabzonspor ve Kocaelispor karşısında bırakılan kritik puanlar, Galatasaray'da hesapları değiştirdi. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkı ikiye inen sarı-kırmızılılarda, son haftalardaki performans düşüklüğü nedeniyle eleştirilerin merkezine teknik direktör Okan Buruk yerleşti.

DURSUN ÖZBEK'İN MAYIS PLANI BELLİ OLDU

Sezon sonunda yolların ayrılacağı yönündeki haberlerin hız kazanması üzerine, kulüp yönetimi cephesinde yeni bir yol haritası çizildiği ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; mayıs ayında yapılacak kongrede yeniden başkanlığa aday olan Dursun Özbek'in ilk hedefi mevcut yapıyı korumak.

Özbek'in, takımın sezonu şampiyonlukla tamamlaması ve kendisinin yeniden başkan seçilmesi durumunda yapacağı ilk resmi hamle netlik kazandı. Yönetimin, yeni dönem planlaması kapsamında doğrudan teknik direktör Okan Buruk ile masaya oturacağı belirtildi.

YENİ SÖZLEŞME VE İSTİKRAR VURGUSU

Sandıktan güvenoyu alarak çıkması halinde Dursun Özbek'in, medyada yer alan ayrılık söylentilerinin aksine Buruk ile yeni bir sözleşme imzalayacağı ifade ediliyor. Bu hamleyle birlikte camiaya güçlü bir istikrar mesajı verilmesi hedefleniyor.

Şampiyonluk yarışının kızıştığı bu kritik haftalarda takımın iç dinamiklerini korumak isteyen yönetimin, tecrübeli teknik adamla yola devam etme konusunda kararlı olduğu kaydedildi.