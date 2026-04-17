Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Malatya genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Gün boyunca yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Malatya ve çevrelerinde rüzgarın zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bölgede toz taşınımı nedeniyle hava kalitesinde düşüş, görüş mesafesinde azalma ve yağış anında çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

“Bingöl çevreleri ve Tunceli'nin kuzey kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.”

TOZ TAŞINIMI UYARISI

“Elazığ, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde toz taşınımının etkili olması beklendiğinden hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşüş, yağış anında çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Akçadağ Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22

Arapgir Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 19

Arguvan Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20

Battalgazi Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 24

Darende Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23

Doğanşehir Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20

Doğanyol Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 22

Hekimhan Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20

Kale Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23

Kuluncak Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21

Pütürge Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21

Yazıhan Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 25

Yeşilyurt Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 23