Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6 Şubat depremlerinin ardından ekonomik olarak ayağa kalkma mücadelesi veren Malatyalı işletmelerin yaşadığı en büyük sorunu açıkladı: Finansmana erişim ve bankaların kredi limiti engeli!

Depremin yaralarını sarmaya çalışan Malatya ekonomisinde, üretimin ve istihdamın devam etmesi için ticari kredilerin hayati önem taşıdığını belirten Başkan Sadıkoğlu, hem kamu hem de özel bankaların genel müdürlüklerine açık bir çağrıda bulundu.

"KREDİSİNİ KAPATAN ESNAF YENİDEN LİMİT ALAMIYOR"

İş dünyasından kendilerine çok ciddi şikayetler ve talepler geldiğini vurgulayan Sadıkoğlu, bankaların esnafı ve tüccarı zor durumda bıraktığına dikkat çekti. Şirketlerin mevcut borçlarını ödedikten sonra yeni kredi kullanamadığını belirten Sadıkoğlu, limit sorununa şu sözlerle değindi:

“Üyelerimiz mevcut kredilerinin ödemelerini tamamladıktan sonra yeniden kredi kullanmak istediklerinde limit sorunu yaşadıklarını bizlere iletmektedir. Özel ve kamu bankalarının genel müdürlüklerine çağrıda bulunuyoruz; şirketlerin kredi ihtiyaçlarında limit artışı sağlanamıyorsa bile en azından kapattıkları kredilerin yeniden kullandırılması yönünde kolaylık sağlanmalıdır.”

Sadıkoğlu, finansman kaynaklarına getirilecek her türlü kısıtlamanın, Malatya’nın deprem sonrası yeniden ayağa kalkma ve toparlanma sürecini ciddi şekilde yavaşlatacağının altını çizdi.

"MALATYA ÜRETİYOR, BANKALARIN YANIMIZDA DURMASI GEREKİYOR"

Malatya’nın sadece yerel değil, ülke ekonomisi için de üretim, ihracat ve istihdam üssü olduğunu hatırlatan MTSO Başkanı, bankacılık sektörünün bu süreçte elini taşın altına koyması gerektiğini söyledi. Alınan kredilerin lükse değil, yatırıma ve istihdama dönüştüğünü ifade eden Sadıkoğlu:

"Malatya üreten, istihdam sağlayan, ihracat yapan ve Türkiye ekonomisine güç katan bir şehirdir. Üyelerimiz kullandığı krediyi üretime, ihracata ve istihdama dönüştürmektedir. Bu nedenle finansman desteği yalnızca işletmeler için değil, şehrimizin ekonomik geleceği için de büyük önem taşımaktadır" dedi.

"ZAMAN, REEL SEKTÖRE DESTEK ZAMANIDIR"

Şehrin halen çok zorlu bir ekonomik ve sosyal süreçten geçtiğini hatırlatan Sadıkoğlu, bankalara yönelik çağrısını şu güçlü sözlerle tamamladı:

"Büyük depremler yaşadık ve ayağa kalkma mücadelemiz devam ediyor. İş dünyamız tüm zorluklara rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ekonomiye katkı sunmaya devam ediyor. Bu nedenle bankalarımızdan beklentimiz, üyelerimizin yanında durmaları, üretimin ve istihdamın devamı için gerekli hassasiyeti göstermeleridir. Şehrimizin yeniden kalkınma sürecine katkı sağlayacak finansman desteklerinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Zaman, reel sektöre destek zamanıdır."