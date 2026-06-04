Malatya Yeşilyurt Belediye Meclisi’nin haziran ayı toplantısına Gündüzbey Mahallesi damga vurdu. Mahallelinin ve Kaymakamlığın ısrarla istediği "Taziye Evi" projesi, meclis engeline takıldı.

Gündemin 10. maddesine göre; Gündüzbey Mahallesi 3352 parsel için imar planı değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlar şu şekilde:

“Belediyemiz görev ve yetki sahasında bulunan Gündüzbey Mahallesi 3352 parsel numaralı taşınmazda yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine dair Belediye Meclisimizin 05/12/2025 tarih ve 460 sayılı kararı; Malatya Büyükşehir Belediye Meclisinin 20/01/2026 tarih ve 27 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bahse konu uygulama imar planı değişikliği müdürlüğümüz tarafından 30/03/2026 tarihi itibariyle askıya çıkarılmış olup askı süresi içerisinde itirazlar gelmiştir.

Askı süreci içerisinde söz konusu uygulama imar planı değişikliğine itirazlar edilmiş olup Belediye Meclisimizce yeniden görüşülmesi talep edilmiş; konu incelenmek üzere komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmede; "Ticaret-Konut Alanı" olarak planlanan ve 30/03/2026 tarihinde askıya çıkarılan Gündüzbey Mahallesi 3352 parsel üzerindeki Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne askı süreci içinde gelen itirazlar aşağıda sıralanmıştır.

01.04.2026 tarih ve 19567 sayılı dilekçe ile Plan değişikliğine konu 3352 nolu parselin Taziye Evi olarak planlanması talebi, üst plan konumundaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle (Cemal Gürsel Akgün'ün kabul verdiği oylamada) oyçokluğu ile REDDEDİLMİŞTİR. 09.04.2026 tarih ve 21962 sayılı dilekçe ile Plan değişikliğine konu 3352 nolu parselin Taziye Evi olarak planlanması talebi, üst plan konumundaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle (Cemal Gürsel Akgün'ün kabul verdiği oylamada) oyçokluğu ile REDDEDİLMİŞTİR. 13.04.2026 tarih ve 24131 sayılı Yeşilyurt Kaymakamlık yazısının ekindeki dilekçe ile Plan değişikliğine konu 3352 nolu parselin Taziye Evi olarak planlanması talebi, üst plan konumundaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle (Cemal Gürsel Akgün'ün kabul verdiği oylamada) oyçokluğu ile REDDEDİLMİŞTİR.”