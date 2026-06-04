Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Ziya Öztürkler, bir dizi program ve resmi temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya geldi. Programı kapsamında Malatya Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret eden Meclis Başkanı Öztürkler, iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve sarsılmaz bağlara dikkat çeken çok önemli açıklamalarda bulundu.

Görüşmede Kıbrıs milli davası, Akdeniz’deki son durum ve iki ülkenin köklü kardeşlik ilişkileri masaya yatırıldı.

KKTC MECLİS BAŞKANI ÖZTÜRKLER "GÖZBEBEĞİMİZ MALATYA'DAYIZ"

Ziyaret esnasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Ziya Öztürkler, sözlerine Ada'dan getirdiği sıcak selamlarla başladı. Malatya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztürkler, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Valim, değerli basın mensupları; bugün kadim şehrimiz, gözbebeğimiz Malatya'dayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Kıbrıs Türk halkının selam, sevgi ve hürmetlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bizler, Anadolu ile Akdeniz arasında sarsılmaz bağları olan bir milletiz."

"BİZ BİRLİKTE AĞLAMAYI VE BİRLİKTE GÜLMEYİ BAŞARDIK"

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağların sıradan bir diplomatik ilişkiden çok daha öte olduğunun altını çizen Öztürkler, ortak kadere vurgu yaptı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin sarsılmaz ve kopmaz bağları vardır. Bizler birlikte gülmeyi, birlikte ağlamayı, birlikte bir bütün olmayı başaran bir noktadayız. Geçmişte çok büyük zorluklar yaşadık ancak Anavatan Türkiye'nin gücü ve desteğiyle hepsini aştık. Bu vesileyle desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a şükranlarımı sunuyorum."

"1974 RUHUYLA BAYRAKLARIMIZ YAN YANA DALGALANIYOR"

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın önemine ve adadaki Türk varlığının teminatına değinen Öztürkler, tarihi bir hatırlatmada bulundu:

"1974 yılında Mehmetçik ve mücahitin destansı mücadelesi sonucunda bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gururla hem kendi bayrağımızı hem de Türkiye Cumhuriyeti bayrağını yan yana dalgalandırmaya devam ediyoruz. Bugün Malatya’da da bu milli davanın ruhunu anlatmak, soydaşlarımızla kucaklaşmak için bulunuyoruz."

VALİ SEDDAR YAVUZ "KIBRIS BİZİM DIŞ POLİTİKAMIZIN KIRMIZI ÇİZGİSİDİR"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Malatya Valisi Seddar Yavuz, KKTC heyetine Malatya’nın kapılarının her zaman sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Vali Yavuz, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs davasındaki net tavrını şu sözlerle özetledi:

"Kıbrıs davası sadece Kıbrıs Türkü'nün davası değildir; o dava hepimizin, tüm Türk milletinin ortak davasıdır. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığı, huzuru ve refahı bizim kendi huzurumuz ve refahımızdır. Bu anlayış, devletimizin dış politikasının en temel sütunlarından biri olarak kabul edilmiştir ve sonsuza kadar da böyle kalacaktır."

Vali Yavuz, anlamlı ziyaretleri için KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Ziya Öztürkler’e ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Malatya halkı adına Yavru Vatan’da yaşayan tüm soydaşlara en kalbi selamlarını gönderdi.