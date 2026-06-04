Malatya’da düğün sezonunun açılmasıyla birlikte evlilik planı yapan gençlerin kabusu haline gelen salon ücretlerinde çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. İl genelinde faaliyet gösteren özel salonlar ve kır bahçeleri müşteri çekmek için fiyat indirirken, vatandaşa kolaylık sağlaması gereken Malatya Büyükşehir Belediyesi adeta ticari bir işletme gibi fiyat yükseltti. Kamuya ait Nikah Sarayı, sunduğu paket fiyatıyla şehirdeki en popüler özel düğün salonlarını bile geride bıraktı.

Malatya genelinde yaklaşık 800 kişilik yemekli bir organizasyon için yapılan piyasa araştırması, belediyenin vatandaşı ne kadar büyük bir yükün altına soktuğunu gözler önüne seriyor. Şehirdeki özel salonların fiyat politikası ile belediyenin tarifesi arasındaki uçurum şu şekilde:

Altıntaç Düğün Salonu: Tabak fiyatını 240 TL olarak belirleyen salonda, 800 kişilik yemekli organizasyon toplamda 192 bin TL tutuyor.

Çınar Bahçe Kır Düğünü: Canlı müzik, yemek, pasta ve her şey dahil konsept için 230 bin TL talep ediyor.

Çırağan Düğün Salonu: 800 kişilik yemekli düğün için 250 bin TL fiyat biçiyor.

Orduzu Bahçebaşı Kır Düğünü: Bölgenin tercih edilen kır bahçelerinden biri olarak yine 250 bin TL ile hizmet veriyor.

Gala Garden Düğün Salonu: Ana yemek, ayran, garnitür, 7 katlı yaş pasta, canlı müzik, orkestra, davul zurna, foto-kamera, dron çekimi, gelin yolu, gelin hostesleri ve volkan meşale gösterisi gibi devasa bir paketi 305 bin TL’ye sunuyor.

AYNI HİZMET BELEDİYEDE NEDEN 352 BİN TL?

Özel sektörde dron ve hostes hizmetlerinin bile dahil olduğu zengin paketler 305 bin TL’ye kadar bulunabilirken, Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı’nda full paket adı altında sunulan düğünün bedeli tam 352 bin TL olarak açıklandı.

Nikah Sarayı'nın sunduğu yemek, içecek, ses sistemi, DJ, yaş pasta, video çekimi, 10 pozluk fotoğraf, canlı müzik, takı sandığı ve arka fon gibi standart hizmetler için özel salonlardan 100 bin TL'den daha fazla bir fark talep etmesi tepki çekti.

"VATANDAŞA DESTEK OLMASI GEREKİRKEN KÖSTEK OLUYOR"

Dar gelirli çiftlerin yuva kurmasını kolaylaştırmak adına fiyatları sübvanse etmesi beklenen bir kamu kurumunun, kâr amacı güden özel firmalardan çok daha yüksek bir tarife uygulaması eleştirilere neden oluyor. Sosyal belediyecilik anlayışının tamamen göz ardı edildiğini belirten Malatyalılar, belediyenin piyasayı dengelemek yerine fiyat artışlarında başı çekmesine tepki göstererek bu fahiş fiyat politikasından bir an önce vazgeçilmesini talep ediyor.