Malatya tarımının ve dünyaca ünlü kayısısının can damarı olan Battalgazi ilçesinde, toprakların suyla buluşması için kritik bir hamle geldi. Battalgazi Yöresi Sulama Suyu Koordinatörü Mehmet Nuri Alan öncülüğündeki 14 kişilik muhtarlar heyeti, DSİ 9. Bölge Müdürü Ömer Açıkgöz’ü ziyaret ederek bölgenin kaderini etkileyecek 5 büyük projenin son durumunu masaya yatırdı. Çiftçilerin heyecanla beklediği ihaleler ve takvimler netleşmeye başladı.

İŞTE BATTALGAZİ’DEKİ 5 DEV PROJEDE SON DURUM VE İHALE TAKVİMİ

Ziyaret sonrası üreticilerin en çok merak ettiği "Projeler ne zaman bitecek, ihaleler ne zaman?" sorularına yanıt veren Koordinatör Mehmet Nuri Alan, DSİ'den aldıkları güncel bilgileri şu şekilde aktardı:

Beypınar Sulama Projesi (İnşaat İhalesi Bekleniyor): Plan ve proje çalışmaları tamamen bitti. Projenin inşaat ihalesine çıkabilmesi için yatırım programına alınması ve gerekli ödeneğin aktarılması kararlaştırıldı.

Plan ve proje çalışmaları tamamen bitti. Projenin inşaat ihalesine çıkabilmesi için yatırım programına alınması ve gerekli ödeneğin aktarılması kararlaştırıldı. Şilan Projesi (Planlama İhalesi Aşamasında): Bölge tarımı için hayati önem taşıyan bu yatırımın, planlama ihale sürecine alınması için takvim değerlendirildi.

Bölge tarımı için hayati önem taşıyan bu yatırımın, planlama ihale sürecine alınması için takvim değerlendirildi. Yenice Sulama Projesi (Çalışmalar Hızlanıyor): Sahada devam eden boru döşeme ve altyapı çalışmalarının mevcut durumu incelendi, sürecin hızlandırılması için adımlar atıldı.

Sahada devam eden boru döşeme ve altyapı çalışmalarının mevcut durumu incelendi, sürecin hızlandırılması için adımlar atıldı. Yarımca ve Hanges Projeleri: Bölgedeki mevcut sulama ağının genişletilmesi ve üreticinin mağdur olmaması için ek çalışmalar masaya yatırıldı.

"AMACIMIZ DAHA FAZLA KAYISI AĞACI, DAHA YÜKSEK VERİM"

Battalgazi'de su sorununun çözülmesinin bölge ekonomisine doğrudan yansıyacağını belirten Alan, "Bizim tek bir amacımız var; o da topraklarımızı suyla buluşturmak. Su demek, daha fazla kayısı ağacı dikmek, daha yüksek verim elde etmek ve çiftçimizin geçim sıkıntısını bitirmek demektir. Bu çalışmaların ve tarihlerin amansız takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ANKARA VE MALATYA SİYASETİNE ÖDENEK ÇAĞRISI

Özellikle Beypınar Sulama Projesi’nin bir an önce tarlalara hayat vermesi için bütçe desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Mehmet Nuri Alan, Malatya milletvekillerine ve siyasi karar alıcılara çağrıda bulundu:

"Proje aşamaları tamamlanan yatırımlarımızın hızla hayata geçmesi için gerekli ödeneğin sağlanmasını bekliyoruz. AK Parti Malatya İl Başkanımızın ve Malatya milletvekillerimizin bu konuda Ankara nezdinde gerekli hassasiyeti ve lobiyi yürüteceklerine inancımız tamdır."

Koordinatör Alan, bugüne kadar Battalgazi bölgesine kazandırılan sulama yatırımları vesilesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ilgili bakanlıklara ve destek veren tüm Malatya milletvekillerine bölge halkı ve muhtarlar adına teşekkür ederek sözlerini noktaladı.