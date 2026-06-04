Cinayetin hemen sonrasında "Daltonlar" çetesiyle bağlantılı olduğu iddia edilen sosyal medya hesaplarından yapılan imalı paylaşımlar, gözleri örgütün lideri olduğu belirtilen "Can Dalton" lakaplı Beratcan Gökdemir'e çevirdi. İşte Türkiye'nin gündemine oturan Beratcan Gökdemir ve Daltonlar çetesi hakkında merak edilen tüm detaylar...

Beratcan Gökdemir (Can Dalton) kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kamuoyunda "Can Dalton" lakabıyla tanınan Beratcan Gökdemir, 1997 yılında Batman'da dünyaya gelmiştir. 2026 yılı itibarıyla 29 yaşında olan Gökdemir, İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren ve "Daltonlar" olarak bilinen silahlı organize suç örgütünün lideri olarak emniyet kayıtlarında yer almaktadır.

Uzun süredir yurt dışında firari konumda bulunan Beratcan Gökdemir'in, geçtiğimiz dönemlerde Gürcistan'da tutuklandığı yönünde bilgiler basına yansımıştır. Hakkında kasten adam öldürme, silahlı saldırı, yağma ve uyuşturucu ticareti gibi çok sayıda ağır suçlamadan yakalama kararı bulunmaktadır.

Daltonlar Çetesi nedir, nasıl faaliyet gösteriyor?

Daltonlar çetesi, özellikle son yıllarda İstanbul'da gerçekleştirdikleri motosikletli suikastler ve silahlı eylemlerle adını duyurmuş yeni nesil bir organize suç örgütüdür. Örgütün öne çıkan özellikleri şunlardır:

Geçmiş Bağlantıları: İlk dönemlerde yurt dışında firari olan Barış Boyun'un yönettiği suç örgütüyle ittifak halinde hareket etmiş, daha sonra ayrılarak bağımsız bir yapılanmaya dönüşmüştür. Halil Ay ve Redkitler çetesiyle girdikleri kanlı çatışmalarla bilinirler.

Tetikçi Profili: Örgüt, eylemlerinde genellikle genç yaşlardaki kişileri ve motosikletli kuryeleri tetikçi olarak kullanmaktadır. Motosikletle yaklaşıp hedefi kurşunladıktan sonra hızla olay yerinden kaçma taktiğini sıklıkla uygularlar.

Engin Polat ile Beratcan Gökdemir (Daltonlar) arasında bağlantı var mı?

Resmi makamlarca onaylanmış doğrudan bir bağ açıklanmamış olsa da, Polat ailesi ile Daltonlar çetesinin ismi geçmişte de adli soruşturmalarda yan yana gelmiştir.

İki taraf arasındaki en bilinen bağlantı iddiası, Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması olayıdır. İddialara göre; Dilan ve Engin Polat çiftinin azmettirmesi sonucunda, Banu Parlak'a ait güzellik salonuna düzenlenen silahlı saldırı Daltonlar çetesi üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu olay, çetenin Polat ailesiyle "taşeron tetikçilik" ilişkisi kurduğu yönündeki şüpheleri kamuoyunun gündemine taşımıştı.

Can Polat'ı Daltonlar çetesi mi öldürdü?

Çeşme'de Engin Polat'ın kuzeni ve koruması Can Polat'ın valizleri araca yüklerken pusuya düşürülerek öldürülmesi olayında, Daltonlar çetesinin parmağı olup olmadığı en çok araştırılan konudur.

Cinayetin hemen ardından, Daltonlar çetesine ait olduğu öne sürülen sosyal medya hesaplarından eylemi üstlenir nitelikte paylaşımlar yapılması şüpheleri bu yöne çekmiştir. Ancak şu ana kadar emniyet ve savcılık makamlarından, cinayetin doğrudan Beratcan Gökdemir'in talimatıyla veya Daltonlar çetesi tarafından işlendiğine dair kesinleşmiş resmi bir açıklama yapılmamıştır. Olayın ardından yakalanan 23 yaşındaki tetikçi S.A.'nın sorgusu ve azmettiricilerin kimliğine yönelik çok yönlü soruşturma devam etmektedir.