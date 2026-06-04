Deprem sonrası yeniden inşa ve modernizasyon çalışmalarının sürdüğü Malatya’da, şehrin çehresini değiştirecek çok önemli bir adım atıldı. Malatya Kent Konseyi Gençlik Meclisi bünyesinde yürütülen “Katılımcı Belediyecilik Vizyonunda Genç Bakış” projesi kapsamında, kentin sosyal ve estetik dokusuna dokunacak 5 büyük vizyon projesi açıklandı. Bu projeler arasında en dikkat çekeni ise Malatya halkının yakından bildiği Rus Pazarı’nın dönüştürülerek turistik bir "Antika ve Nostalji Çarşısı" haline getirilmesi teklifi oldu. Gençlerin hazırladığı bu radikal dönüşüm hamlesi, oy çokluğu ile kabul edilerek Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunuldu.

RUS PAZARI İÇİN YENİ DÖNEM HEM TURİSTİK HEM ESTETİK

Kent Estetiği Komisyonu Temsilcisi Selin Kolçak tarafından hazırlanan çalışmada, mahalle aralarında kalan düzensiz pazarların oluşturduğu trafik ve güvenlik sorunlarına dikkat çekildi. Şehir estetiğini esnaf düzeni ve vatandaş konforuyla birleştirmeyi hedefleyen proje kapsamında, mevcut semt pazarlarının modernize edilmesi önerildi.

Projenin en vizyoner ayağını ise Rus Pazarı oluşturdu. Teklif doğrultusunda, pazar alanının daha düzenli, modern ve Malatya’ya gelen yerli-yabancı turistlerin uğrak noktası olacak bir “Antika ve Nostalji Pazarı” haline dönüştürülmesi planlanıyor.

GENÇLERİN BÜYÜKŞEHİR’E SUNDUĞU DİĞER 4 DEV PROJE

Toplantıda sadece kent estetiği değil, eğitimden ulaşıma kadar Malatyalı gençleri doğrudan ilgilendiren şu projeler de karara bağlandı:

7/24 Açık Sanat ve Tasarım Kütüphanesi: Kültür ve Sanat Komisyonu Temsilcisi Mervan Yolcu, Güzel Sanatlar ve Mimarlık öğrencilerine yönelik, teknik ekipmanlarla donatılmış ve kesintisiz üretim imkânı sunan bir "stüdyo kütüphane" modeli önerdi.

Kültür ve Sanat Komisyonu Temsilcisi Mervan Yolcu, Güzel Sanatlar ve Mimarlık öğrencilerine yönelik, teknik ekipmanlarla donatılmış ve kesintisiz üretim imkânı sunan bir "stüdyo kütüphane" modeli önerdi. Üniversitelilere "Kültür Ringleri" (MOTAŞ): Gençlik ve Spor Komisyonu Temsilcisi Melike Ertuğrul, kampüsteki öğrencilerin şehre aidiyetini artırmak ve ulaşım engellerini kaldırmak amacıyla MOTAŞ altyapısıyla tarihi rotalara ücretsiz/kolay ulaşım sağlanmasını teklif etti.

Gençlik ve Spor Komisyonu Temsilcisi Melike Ertuğrul, kampüsteki öğrencilerin şehre aidiyetini artırmak ve ulaşım engellerini kaldırmak amacıyla MOTAŞ altyapısıyla tarihi rotalara ücretsiz/kolay ulaşım sağlanmasını teklif etti. Okullarda Akran Zorbalığı ile Mücadele: "Gençlik Meclisi Okullarda" projesiyle her ay ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar ziyaret edilerek empati temelli farkındalık çalışmaları yürütülecek.

"Gençlik Meclisi Okullarda" projesiyle her ay ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar ziyaret edilerek empati temelli farkındalık çalışmaları yürütülecek. Tütün Kullanımıyla Stratejik Mücadele (2026-2027): Osman Dağgez tarafından hazırlanan planla, pilot 5 okulda 500'den fazla öğrenciye ulaşılarak "Sağlıklı Yaşam Elçileri" sistemi kurulacak.

GENÇLERDEN YEREL YÖNETİME ÇAĞRI "SADECE ESENLİK MARKET YETMEZ"

Projelerin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından Kent Konseyi binası önünde 11 ihtisas komisyonu ve 80 meclis üyesi adına kitlesel bir açıklama yapıldı.

Gençlik Meclisi Başkanı Anıl İnce, Malatya’daki sosyal belediyecilik çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek yerel yönetime şu sözlerle seslendi:

"Malatya’yı yeniden inşa ederken sadece fiziki yapıları değil, toplumsal hayatı da güçlendirmeliyiz. Şehirde kurulan Esenlik Marketler, ekmek büfeleri ve sosyal destek ağları çok kıymetli. Ancak gençliğin ihtiyacı yalnızca tüketim odaklı destekler değil; üretim ve gelişim alanlarıdır. Her mahallede gençlerin sanatla, sporla ve üretimle buluşabileceği merkezler oluşturulmalıdır. Gençlik merkezleri ve atölyeler yaygınlaştırılmadan güçlü bir gelecek inşa etmek mümkün değildir."

Malatya'nın çehresini ve sosyal yaşamını doğrudan etkileyecek olan bu 5 önemli teklif, şimdi Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin onayını bekliyor.