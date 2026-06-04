Mullakasım Mahallesi'nde gerçekleştirilen 5 kilometrelik yol yenileme çalışmasının ardından ulaşım konforunun arttığını belirten Mahalle Muhtarı Musa Taşdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler mahallemizde asfalt çalışması yaptı. Daha öncesinde altyapı, kanalizasyon çalışması ve köy evlerinin yapımı için ağır tonajlı araçların geçmesinden dolayı yollarımız tahrip olmuştu. Bunların haricinde kış şartlarından ötürü de yollarımız bayağı zarar gördü. Dolayısıyla yol sorunumuz oluştu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyemiz tahrip olan ve bozulan yolumuzu asfaltladı. Çalışmalardan dolayı mahallem ve şahsım adına Malatya Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerimi sunuyorum.” Geçen yıl sıfır çekmişti: Malatya’nın tescilli kirazında rekor sezon! (Yaprağı 500 TL oldu) İçeriği Görüntüle

"YAZIN TOZDAN, KIŞIN ÇAMURDAN KURTULDUK"

Kozluk Mahallesi’nde tamamlanan 5 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasıyla birlikte, bölgede yıllardır süregelen ulaşım çilesi son buldu. Eski yolun hem kışın hem de yazın büyük mağduriyet yaşattığını dile getiren Kozluk Mahallesi Muhtarı Ali Ercan, memnuniyetini şu sözlerle aktardı:

“Mahallemizin eski yolu kötüydü. Kışın çamur, yazın tozluydu. Kış mevsiminde arabalarımız çamura batıyordu, aşağı derede arabalarımızı bırakıyorduk. Öğrenci servisi de öğrencilerimizi belirli bir noktadan alabiliyordu. Çünkü çamurdan dolayı araç yola çıkamıyordu. Yaz mevsiminde ise yola yakın yerlerde meyvelerimizi tozdan yiyemiyorduk. Malatya Büyükşehir Belediyesi sayesinde yolumuz asfaltla buluştu. Allah devletimizden ve Malatya Büyükşehir Belediyemizden razı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar.”

YEŞİLYURT'TA GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM DÖNEMİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yoğun mesaisiyle tamamlanan asfalt serim işlemleri sayesinde, Mullakasım ve Kozluk mahalle sakinleri modern, güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuştu. Bölgedeki tarımsal faaliyetlerin ve günlük yaşamın olumsuz etkilenmesini önleyen bu çalışma, mahalle sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.